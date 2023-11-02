Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:24

Семин — о признании Головина лучшим игроком месяца в «Монако»: «Он прогрессирует с каждым годом»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» новость о признании полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим игроком команды в октябре.

«Он молодец! Прогрессирует с каждым годом. Чувствует себя с каждым разом более уверено в «Монако». На мой взгляд, за последний месяц он очень прибавил во всех аспектах игры. Это видно невооруженным глазом не только нам здесь, но и там, во Франции», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В прошлом месяце полузащитник провел 3 матча за «Монако», отличившись дублем в ворота «Метца» (2:1).

Александр Головин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Монако
Юрий Семин
0
Читайте также
Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: «Для меня это месть»
Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире Grand Swiss
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Головина: «Игроку приятна оценка болельщиков. Но главное — результаты команды»