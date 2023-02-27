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Сегодня, 15:44

Сергей Чепчугов: «Ребятам в ЦСКА до уровня Головина как до Луны пешком»

Алина Савинова
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал новость о том, что российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако».

«Рассмотрев несерьезное предложение перехода в бундеслигу, Александр принял верное решение — продлить контакт с клубом. «Монако» — команда, в которой он вырос в высококлассного футболиста. Если же переходить в другой чемпионат, то только в АПЛ.

Есть ли в ЦСКА игрок, похожий на Головина? Ребятам в ЦСКА до уровня Саши как до Луны пешком!» — приводит Sport24 слова Чепчугова.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-chepchugov-rebyatam-v-tsska-do-urovnya-golovina-kak-do-luny-peshkom
Александр Головин
Сергей Чепчугов
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
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