Сиригу подписал контракт с «Ниццей»

«Ницца» объявила о подписании однолетнего контракта с вратарем Сальваторе Сиригу.

36-летний голкипер перешел в клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Сиригу выступал в составе «Фиорентины», проведя 2 матча и пропустив 2 гола.

В чемпионате Франции вратарь провел 145 матчей за «ПСЖ».