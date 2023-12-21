Суд оправдал экс-тренера «ПСЖ» Гальтье по делу о расовой дискриминации

Главный тренер «Аль-Духаиля» Кристоф Гальтье оправдан по делу о расовой дискриминации, сообщает RMC Sport.

По информации источника, суд Ниццы признал невиновность Гальтье по обоим пунктам обвинения.

В апреле этого года французские СМИ опубликовали переписку Гальтье с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жульеном Фурнье. Гальтье, который тогда тренировал «Ниццу», заявил, что в команде не должно быть слишком много темнокожих и мусульман. 30 июня стало известно, что специалиста задержали на 24 часа в Ницце.

57-летний француз возглавляет катарский «Аль-Духаиль» с октября. Помимо «Ниццу», ранее он тренировал во Франции «ПСЖ», «Лилль» и «Сент-Этьен».