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Франция

Сегодня, 17:45

Суд оправдал экс-тренера «ПСЖ» Гальтье по делу о расовой дискриминации

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Аль-Духаиля» Кристоф Гальтье оправдан по делу о расовой дискриминации, сообщает RMC Sport.

По информации источника, суд Ниццы признал невиновность Гальтье по обоим пунктам обвинения.

В апреле этого года французские СМИ опубликовали переписку Гальтье с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жульеном Фурнье. Гальтье, который тогда тренировал «Ниццу», заявил, что в команде не должно быть слишком много темнокожих и мусульман. 30 июня стало известно, что специалиста задержали на 24 часа в Ницце.

57-летний француз возглавляет катарский «Аль-Духаиль» с октября. Помимо «Ниццу», ранее он тренировал во Франции «ПСЖ», «Лилль» и «Сент-Этьен».

Футбол
ФК Ницца
Кристоф Гальтье
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