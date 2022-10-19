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Франция

Сегодня, 04:12

Толиссо получил травму и пропустит чемпионат мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Корентен Толиссо.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо получил травму в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (2:3). Об этом игрок сообщил на своей странице в Twitter.

«К сожалению, я снова получил травму. Но я не опускаю руки и никогда не сдаюсь. Это суровый закон спорта! Я буду продолжать усердно работать, чтобы вернуться как можно скорее и снова быть готовым на 100 процентов!» — написал Толиссо.

28-летний француз повредил бедро и покинул поле со слезами на глазах. У игрока выявлена травма подколенного сухожилия левого бедра, из-за чего он пропустит несколько месяцев, в том числе чемпионат мира-2022. Сборная Франции является действующим победителем мирового первенства.

Минувшим летом Толиссо стал свободным агентом после пяти лет в «Баварии» и вернулся во Францию, подписав контракт с «Лионом», воспитанником которого является.

Корантен Толиссо
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