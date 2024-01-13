Тренер «Ланса» дисквалифицирован на 4 матча

Главный тренер «Ланса» Франк Эз не сможет руководить командой в ближайших матчах. Как сообщает пресс-служба ФФФ, французский специалист дисквалифицирован на 4 матча, в том числе один условно.

Такое наказание Эз получил за свое удаление в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Монако», который кроваво-золотые проиграли в серии пенальти. В пресс-релизе северного клуба сообщили, что не планируют обжаловать это наказание.

Эз после матча назвал решение судьи «позорным» не назначать пенальти в моменте с падением нападающего Элье Ваи в штрафной «Монако».