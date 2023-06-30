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Сегодня, 12:57

Тренера «ПСЖ» Гальтье арестовали по обвинению в расовой дискриминации

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье арестован по обвинению в расовой дискриминации, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 56-летний специалист задержан вместе с сыном Джоном-Валовичем Гальтье.

В апреле этого года французские СМИ опубликовали переписку Гальтье с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жульеном Фурнье. Гальтье, который тогда тренировал «Ниццу», заявил, что в команде не должно быть слишком много темнокожих и мусульман.

Гальтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что он покинет команду по итогам сезона-2022/23, а новым главным тренером парижан станет Луис Энрике.

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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