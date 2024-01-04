Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:53

В «Монако» рассказали о состоянии Головина после отпуска

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

В пресс-службе «Монако» ответили на вопрос о состоянии российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Игроки вернулись из отпуска 2 января, за исключением Вандерсона, [Гильермо] Марипана и Головина, которым дали дополнительный день из-за долгой поездки обратно в Монако. Ничего особенного, они все тренируются», — цитирует ответ пресс-службы клуба ТАСС.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел за монегасков 15 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.

2 января болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком команды в первой части сезона. Также полузащитник вошел в сборную лучших игроков лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
Читайте также
Олегу Романцеву исполнилось 70 лет
Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит»
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Мбаппе заявил, что скучает по игре в одной команде с Месси