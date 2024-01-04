В «Монако» рассказали о состоянии Головина после отпуска

В пресс-службе «Монако» ответили на вопрос о состоянии российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Игроки вернулись из отпуска 2 января, за исключением Вандерсона, [Гильермо] Марипана и Головина, которым дали дополнительный день из-за долгой поездки обратно в Монако. Ничего особенного, они все тренируются», — цитирует ответ пресс-службы клуба ТАСС.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел за монегасков 15 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.

2 января болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком команды в первой части сезона. Также полузащитник вошел в сборную лучших игроков лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe.