В «ПСЖ» довольны игрой Рамоса, но клуб пока не предлагает новый контракт 36-летнему защитнику

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В «ПСЖ» очень довольны игрой защитника Серхио Рамоса в нынешнем сезоне, который также считается лидером в раздевалке команды, сообщает Le Parisien.
Однако парижский клуб пока не начинал переговоры о продлении контракта 36-летнего испанца.
Соглашение Рамоса с французским клубом рассчитано до июня 2023 года.
Защитник перешел в «ПСЖ» из «Реала» летом 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне испанец провел 22 матча за «ПСЖ», забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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Основные источники исследования