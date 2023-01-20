В «ПСЖ» довольны игрой Рамоса, но клуб пока не предлагает новый контракт 36-летнему защитнику

В «ПСЖ» очень довольны игрой защитника Серхио Рамоса в нынешнем сезоне, который также считается лидером в раздевалке команды, сообщает Le Parisien.

Однако парижский клуб пока не начинал переговоры о продлении контракта 36-летнего испанца.

Соглашение Рамоса с французским клубом рассчитано до июня 2023 года.

Защитник перешел в «ПСЖ» из «Реала» летом 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне испанец провел 22 матча за «ПСЖ», забил один мяч и отдал одну голевую передачу.