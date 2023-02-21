В «ПСЖ» не оставляют попыток уговорить Зидана возглавить клуб

Руководство «ПСЖ» склоняется к тому, чтобы уволить Кристофа Гальтье с поста главного тренера, сообщает Foot Mercato.

В парижском клубе все еще хотят видеть на посту главного тренера Зинедина Зидана. «ПСЖ» пытался пригласить 50-летнего француза еще на смену Маурисио Почеттино, но тогда Зидан ответил отказом, так как рассчитывал сменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции после ЧМ-2022.

Отметается, что судьба Гальтье, скорее всего, решится после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 8 марта.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе с ним клуб выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).