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Франция

Сегодня, 17:44

В «ПСЖ» не оставляют попыток уговорить Зидана возглавить клуб

Иван Шитик
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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Руководство «ПСЖ» склоняется к тому, чтобы уволить Кристофа Гальтье с поста главного тренера, сообщает Foot Mercato.

В парижском клубе все еще хотят видеть на посту главного тренера Зинедина Зидана. «ПСЖ» пытался пригласить 50-летнего француза еще на смену Маурисио Почеттино, но тогда Зидан ответил отказом, так как рассчитывал сменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции после ЧМ-2022.

Отметается, что судьба Гальтье, скорее всего, решится после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 8 марта.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе с ним клуб выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

Зинедин Зидан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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