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Франция

Сегодня, 17:50

Стивен Джеррард рассматривается на должность главного тренера «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, кто может возглавить «ПСЖ» в случае увольнения главного тренера Кристофера Гальтье.

По данным The Scottish Sun, руководство парижского клуба рассматривает возможность назначения экс-тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда. В Париже считают, что молодой тренер сможет добиться прогресса команды в следующем сезоне.

Другим кандидатом на место главного тренера «ПСЖ» является бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что если Гальтье не выведет французскую команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, то его уволят.

Стивен Джеррард находится без работы с октября 2022 года после отставки из «Астон Виллы».

Источник: The Scottish Sun
Стивен Джеррард
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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