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Сегодня, 15:31

Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Виктория Кравченко
Рафаэль Варан.
Фото Global Look Press
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан сообщил о завершении карьеры в сборной Франции.

«Представлять нашу великую страну в течение десятилетия было едва ли не величайшей честью в моей жизни. Каждый раз, когда я надевал эту особенную футболку сборной, я испытывал огромную гордость. Я думал об этом несколько месяцев и решил, что мне пора завершать международную карьеру», — написал футболист в своей соцсети.

Также он написал, что хочет освободить место новому поколению, и поблагодарил всех за поддержку в сборной.

В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира в 2018 году. На ЧМ-2022 помог своей команде завоевать серебро. Защитник также становился победителем Лиги наций-2021 вместе с Францией. Он дебютировал за основную национальную команду в марте 2013-го.

Рафаэль Варан
Сборная Франции по футболу
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