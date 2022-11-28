Владельцы «ПСЖ» не исключили возможности продажи доли клуба новым инвесторам

В обозримом будущем катарские владельцы «ПСЖ» могут продать долю клуба, о чем рассказывал президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи, информирует Goal со ссылкой на Financial Times.

Переговоры с потенциальными покупателями продолжаются. Владельцы «ПСЖ» исходят из того, что клуб «стоит более 4 миллиардов евро».

Также Нассер Аль-Хелаифи сказал, что завершение любой потенциальной сделки может затянуться на месяцы.

После 15 туров «ПСЖ» располагается на вершине турнирной таблицы лиги 1. Команда Кристофа Гальтье опережает ближайшего преследователя на 5 очков.