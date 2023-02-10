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Франция

Сегодня, 12:38

Во Франции мужчина, выдававший себя за отца Мбаппе, получил 10 месяцев тюрьмы за мошенничество

Иван Шитик
Корреспондент
Килина Мбаппе.
Фото Reuters
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В четверг, 9 февраля, версальский суд приговорил 48-летнего мужчину к десяти месяцам тюремного заключения за то, что он выдавал себя за отца футболиста сборной Франции Килиана Мбаппе для получения вида на жительство, сообщает RMC Sport.

48-летний мужчина предстал перед судом за то, что выдавал себя за Уилфрида Мбаппе, отца форварда «ПСЖ». Он делал это, чтобы получить вид на жительство для некой алжирской пары.

Его разоблачил чиновник префектуры Ивелин, не узнавший голос Уилфрида Мбаппе, с которым он общался до этого. Мужчине предложили отправить письменный документ. Мошенник сделал это, попытавшись сымитировать подпись отца футболиста.

Чиновника смутили многочисленные орфографические ошибки в тексте. Он сообщил о своих подозрениях в полицию. Выяснилось, что мошенник уже делал похожие вещи в двух других префектурах Франции.

Килиан Мбаппе
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