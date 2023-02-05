Защитник «ПСЖ» Маркиньос восхитился игрой форварда Лионеля Месси. Вчера, 4 февраля, футболист забил победный гол в матче 22-го тура лиги 1 против «Тулузы» (2:1).

«Месси — гений. Мы не можем сказать о нем ни одного плохого слова, это феномен. Он попробовал себя во всем и выиграл все, но у него всегда есть мотивация для новых достижений. Он хочет большего. Я очень счастлив, что он с нами. Месси мотивирован, он хочет помогать команде», — цитирует Маркиньоса ESPN.

В этом сезоне аргентинец забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 23 матчах лиги 1.