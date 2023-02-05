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Защитник «ПСЖ» Маркиньос восхитился игрой форварда Лионеля Месси. Вчера, 4 февраля, футболист забил победный гол в матче 22-го тура лиги 1 против «Тулузы» (2:1).
«Месси — гений. Мы не можем сказать о нем ни одного плохого слова, это феномен. Он попробовал себя во всем и выиграл все, но у него всегда есть мотивация для новых достижений. Он хочет большего. Я очень счастлив, что он с нами. Месси мотивирован, он хочет помогать команде», — цитирует Маркиньоса ESPN.
В этом сезоне аргентинец забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 23 матчах лиги 1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования