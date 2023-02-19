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Франция

Сегодня, 17:35

Кимпембе назвал сумасшедшим матч «ПСЖ» против «Лилля»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе оценил игру команды в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

«Это был сумасшедший матч! Это была сложная игра, но мы смогли взять себя в руки и выиграть. Моя речь в Монако? Она не была заранее продуманной. Это был особый момент с болельщиками. Смирение и уважение — вот ключевые слова», — приводит слова Кимпембе PVSportFR.

Напомним, что после поражения от «Монако» (1:3) в матче 23-го тура чемпионата Франции Кимпембе пошел общаться с фанатами, хотя капитан «ПСЖ» Маркиньос попросил своих одноклубников не подходить к болельщикам.

Преснель Кимпембе
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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