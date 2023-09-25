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Сегодня, 02:43

Жиго — о 0:4 с «ПСЖ»: «Ни у кого из нас не хватило яиц»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Марселя» Самюэль Жиго подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:4).

«Мы очень рано пропустили — и наш план быстро провалился. Нельзя выходить на матч с таким настроем, когда играешь с «ПСЖ». Мы их слишком уважаем. Да, конечно, у них хорошие игроки... Но во втором тайме ни у кого из нас не хватило яиц. У нас были один или два эпизода, когда матч мог перевернуться. Когда играешь такие матчи, не нужно оправдываться. Сегодня нас превзошли», — приводит слова Жиго One football.

Мбаппе в этой игре получил повреждение левой лодыжки и был вынужден покинуть поле.

«ПСЖ» с 11 очками расположился на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» идет на 7-й строчке, имея в активе 9 очков.

Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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