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22 марта, 17:15

Зырянов — о будущем Головина в «Монако»: «Будет хорошо, если он сможет дальше прогрессировать»

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Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов в комментарии для «СЭ» оценил перспективы российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Честно, не могу сказать что-то о его будущем. Я не занимаюсь гаданием. Куда ему переходить или не переходить, это только его дело. Я не могу быть на его месте. Что касается того, что он попал в топ-20 самых дорогих игроков лиги, то это все субъективно. Конечно, будет хорошо, если он сможет дальше прогрессировать и играть за нашу сборную», — сказал Зырянов «СЭ».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 30 миллионов евро.

(Александр Абустин)

Александр Головин
Константин Зырянов
ФК Монако
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