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Сегодня, 08:45

«Недостаток Головина — нестабильность». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Французские СМИ оценили игру Головина в матче «Реймс» — «Монако»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин («Монако»).
Фото Global Look Press
Александр Головин («Монако»).
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Реймса» (3:1).

Некомфортно

«Монако», который не любит обороняться и любит атаковать, обладает огромными ресурсами, которые позволяют ему склонить чашу весов в свою пользу, каким бы ни был баланс сил", — констатирует в своем материале о возвращении монегасков на первое место L'Equipe. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции обращает внимание, что «Реймс» в первом тайме создал монегаскам проблемы эффективным прессингом, но гости преподали сопернику урок. Также особо отмечено, что в отсутствие бразильских латералей — Вандерсона и выбывшего до апреля Кайю Энрике — Ади Хюттер сделал ставку на резервистов Якобса и Диатта.

Портал Maxifoot озаглавил свой материал фразой: «Монако» возвращает себе трон". Монегаски, которые на пару часов потеряли первую строчку после победы «Ниццы», названы эффективными и солидными лидерами. А лучшим игроком признан получивший за гол и результативную передачу 7,5 балла Якобс.

Игру Александра Головина в этот раз оценили скромными для него 5,5 и следующим комментарием: «Не будучи вездесущим в игре своей команды, россиянин использовал свои технические качества, чтобы руководить наступлением монегасков. Это было сильно на техническом уровне, как великолепный «черпачок» на Бен Йеддера».

Сайт Homme do Match выставил полузащитнику сборной России шестерку, хотя надо заметить, что это самая низкая оценка в «Монако», а у многих красно-белых — семерки и выше. Как у признанного лучшим игроком встречи Бен Йеддера (7,5).

Франция. Лига 1. 8-й тур
07 окт, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:3
Монако

«Ему некомфортно в центре поля, он привык к левому флангу, и в первом тайме у него были большие трудности. Как и вся команда, он восстановился на 35-й минуте матча. Во втором тайме отдал несколько хороших передач, особенно из глубины», — прокомментировал Homme do Match игру Головина.

Monaco Tribune в своем обзоре констатирует, что монегаски добились идеального результата в Реймсе. Отмечается, что команда из княжества подтвердила статус лучшего нападения лиги 1, отметившись тремя забитыми мячами. Героем матча по версии издания стал Якобс. Также приводится цитата организовавшего второй гол Фофана, который заметил, что после перерыва команда сумела переключиться на свой футбол и стала действовать более раскрепощенно.

Александр Головин («Монако»).
Фото Global Look Press

Очень сдержанный Голо

В прошлый раз сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops рассыпался в комплиментах Головину. На этот раз в топ попали Якобс и игра команды в нападении, а российский легионер оказался в числе неудачников наряду с провалившимся в обороне и замененным в перерыве защитником Магасса.

«После великолепного матча Аклиуша с «Марселем» мы ждали россиянина, который находился в хорошей форме, но был дисквалифицирован в минувшие выходные. Что мы можем сказать, так это то, что мы мало его видели. Практически незаметен в первом тайме. У него все еще есть недостаток номер один: нестабильность, несмотря на великолепный талант с мячом. Его заменил Минамино, который лучше контролировал мяч и диктовал темп».

Александр Головин (слева). Головин вернулся на поле лучшим игроком месяца, а «Монако» укрепляет лидерство

«Да, очень сдержанный Голо. В обороне нашего полузащитника с самого начала матча «съел» Ремуа, и у него не было много чистых мячей», — согласился с данным вердиктом

scifo84.

«После пазуы Голо даст нам большой матч, я уверен», — не стал искать трагедию
jml24.

«Я считаю, что провал — слишком жестко для Голо. Не показав хорошей игры, он все же сделал несколько хороших технических ходов и создавал моменты для нападающих», — написал Arevis.

«Мы не держим давление, много теряем мяч. Считаю, связующего нет. Ждем, пока Головин вернется в дело», — написал по ходу первого тайма Banananahamaccc.

Впрочем, удовлетворение победой явно настроило болельщиков на веселый лад. Один из них даже шутливо обыграл тему увлечения россиянина компьютерными играми. «Скажите Голо, чтобы он начал стрим CS2, когда он вернется», — иронизировал as_monalux.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Реймс
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