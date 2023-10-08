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Головин вернулся на поле лучшим игроком месяца, а «Монако» укрепляет лидерство

Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин (слева).
Фото AFP
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Монегаски одержали очередную победу и уйдут на паузу в чемпионате на первом месте.
Франция. Лига 1. 8-й тур
07 окт, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:3
Монако

Ади Хюттер умеет удивлять. В прошлом туре проблему отсутствия дисквалифицированного Александра Головина и имевшего проблемы со здоровьем Минамино главный тренер монегасков решил, изменив геометрию атакующей тройки. Вместо привычной схемы с двумя инсайдами и одним центральным нападающим была опробована расстановка с двумя форвардами и «десяткой», роль которой блестяще исполнил нечасто появляющийся на поле Аклиуш (2 гола и передача).

Александр Головин. «Почему второй пенальти бил не Головин?!» Что пишут во Франции про российского полузащитника

В Реймсе «Монако» решил не отказываться от временной схемы, но при этом под нападающими расположился Головин, который был признан болельщиками лучшим игроком сентября, получив при этом 58 процентов голосов. У лауреата августа Минамино — 11. Но, естественно, не это стало причиной того, что только вернувшийся в строй японец начал субботнюю игру на скамейке запасных.

«Для меня ключевым вопросом является лишь выбор правильного игрока в зависимости от соперника. Важны обстоятельства. По этой причине мне еще труднее принимать решение, но мне нравится такое положение дел», — делился секретами Хюттер.

В случае с «Реймсом» явно учитывался фактор Балогуна, который еще в прошлом сезоне наколотил за эту команду 21 мяч и поднял свою стоимость до 30 миллионов евро, которые «Монако» в итоге заплатил за американца лондонскому «Арсеналу». Но значительную часть первого тайма казалось, что ставки Хюттера не работают. Во-первых, Головину более комфортно не строго в центре, а с возможностью уходить влево. Во-вторых, после травмы Кайю Энрике распалась эффективно работавшая несколько сезонов связка, да и тандем с Минамино выглядел идеально.

Наконец, справа в отсутствие Вандерсона пришлось выпускать проявляющего себя по большим праздникам Диатта. И показательно, как был организован гол «Монако». Устав ждать передач с правого фланга, туда сместился Балогун, и его мощный рывок с последующей передачей в центр и двумя рикошетами увенчался голом Якобса. Неужели Хюттер реанимировал и этого уроженца Штутгарта, который после переезда во Францию сменил футбольное гражданство на сенегальское, но в клубе сохранял статус твердого резервиста и не забивал со времен выступлений в бундеслиге (март 2021 года)?!

22&nbsp;сентября. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Марцин Булка после матча. Головин и Минамино заработали два пенальти, но Балогун все испортил. «Монако» глупо проиграл дерби

В это все больше веры после того, как Якобс во втором тайме выдал идеальный кросс на голову забившему 150-й мяч в лиге 1 Бен Йеддеру. А так как тремя минутами ранее бывшую команду огорчил Балогун, демонстративно отказавшийся от празднования, — это был уже нокаут. Что касается замененного на 73-й минуте Головина, то он в этот раз остался без результативных баллов, хотя имел все основания рассчитывать на пару голевых передач.

Особенно хороша была первая — изящным черпачком за спины защитникам. Бен Йеддер в таких ситуациях обычно бьет сам, но тут решил сыграть наверняка, а Балогуна после его передачи накрыли защитники. Зато чуть позже получивший мяч от Головина капитан все решил сделать сам, и промахнулся, не увидев открывшегося в центре российского легионера.

На исход это, впрочем, никак не повлияло. «Монако» сохраняет лидерство, а в его составе постоянно обнаруживаются новые герои. Из девятнадцати задействованных в чемпионате игроков хотя бы по одному голу забили уже десять человек! Это, кстати, самый высокий процент в лигах топ-5 (53).

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Реймс
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