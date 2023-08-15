Одноклубника Головина обвинили в изнасиловании. У Бен Йеддера и его брата проблемы

Капитан «Монако» заплатил огромные деньги за свободу.

В последние годы футболисты все чаще попадают в сексуальные скандалы. Алвес, Парти, Гринвуд, Менди — на этот раз в изнасиловании обвинили 32-летнего Виссама Бен Йеддера, капитана «Монако» и одноклубника Александра Головина.

Об инциденте стало известно в июле

Французская радиостанция Franceinfo 13 июля сообщила следующее: «Из надежного источника мы узнали, что нападающий «Монако» Бен Йеддер стал объектом расследования по обвинению в изнасиловании».

По данным журналистов, заявление в полицию подали не только на Виссама, но и на его младшего брата. Две девушки (их имена не раскрываются в целях безопасности) 19 и 20 лет обвинили братьев Бен Йеддер в сексуальном насилии и принуждении к половому акту. Как сообщается, предполагаемое преступление произошло 10 июля после вечеринки в коммуне Босолей — соседнем с Монако курорте.

Виссам Бен Йеддер. Фото AFP

Капитан «Монако» был арестован и вышел за сумасшедший залог

Нарушения, подобные тем, в которых обвиняют футболиста и его брата, наказываются строго — поэтому уже 11 августа было открыто судебное дело; помимо этого, они были взяты под стражу. Однако футболист сразу же вышел на свободу после уплаты залога в 900 тысяч евро. Судьба его брата не раскрывается.

Французские СМИ сообщают, что полиция и прокуратура Ниццы не собираются закрываться от медиа — напротив, там хотят, чтобы скандал был в центре внимания у французских и мировых изданий. Поэтому практически каждый шаг Бен Йеддера, от обвинения до выплаты залога и дальнейших деталей, оперативно подсвечивается самой полицией.

Бен Йеддер — уже судимый

Теперь Виссама тяжело назвать законопослушным гражданином, учитывая его биографию. За два месяца до обвинений в изнасиловании футболиста приговорили к условному сроку и существенному штрафу в Испании.

Причиной разбирательства стала неуплата налогов, при этом довольно забавная. Суд в Севилье (в этом городе француз играл с 2016 по 2019 год) обвинил Бен Йеддера в том, что в 2017 году он не задекларировал проценты по вкладам на сумму 1 623 евро, а также доход в 80 тысяч евро от adidas. Поэтому футболист недоплатил, отправив налоговикам на счет в общей сложности 225 тысяч евро вместо 267 тысяч.

И несмотря на то что Бен Йеддер чуть позже покрыл долг с процентами (заплатил 51 тысячу вместо 42 тысяч), суд все равно принял решение оштрафовать француза на 134 тысячи евро и назначить ему полгода условного срока. Чтобы не сесть за решетку на шесть месяцев, Бен Йеддеру нельзя два года нарушать закон — кажется, это условие он рискует не выполнить.

Виссам Бен Йеддер. Фото Global Look Press

«Монако» на стороне капитана

Ни «Монако», ни сам Бен Йеддер никак не комментировали ситуацию. Однако по поведению клуба видно, что там находятся на стороне игрока — ни отстранять на время расследования (как это бывает в АПЛ), ни штрафовать, ни тем более расторгать контракт никто не стал.

Игрок даже попал в старт на первый матч сезона с «Клермоном» (4:2) и отметился дублем. После одного из голов он отпраздновал, скрестив руки на груди и опустив голову вниз. Это чем-то напоминает знаменитый «жест Моуринью»: подобным образом Жозе во времена «Интера» протестовал против несправедливости, показывая, что его руки связаны. Вкладывал ли Бен Йеддер подобный смысл в жест — неизвестно.