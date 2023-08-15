Одноклубника Головина обвинили в изнасиловании. У Бен Йеддера и его брата проблемы

Сегодня, 10:00
В последние годы футболисты все чаще попадают в сексуальные скандалы. Алвес, Парти, Гринвуд, Менди — на этот раз в изнасиловании обвинили 32-летнего Виссама Бен Йеддера, капитана «Монако» и одноклубника Александра Головина.
Французская радиостанция Franceinfo 13 июля сообщила следующее: «Из надежного источника мы узнали, что нападающий «Монако» Бен Йеддер стал объектом расследования по обвинению в изнасиловании».
По данным журналистов, заявление в полицию подали не только на Виссама, но и на его младшего брата. Две девушки (их имена не раскрываются в целях безопасности) 19 и 20 лет обвинили братьев Бен Йеддер в сексуальном насилии и принуждении к половому акту. Как сообщается, предполагаемое преступление произошло 10 июля после вечеринки в коммуне Босолей — соседнем с Монако курорте.
Нарушения, подобные тем, в которых обвиняют футболиста и его брата, наказываются строго — поэтому уже 11 августа было открыто судебное дело; помимо этого, они были взяты под стражу. Однако футболист сразу же вышел на свободу после уплаты залога в 900 тысяч евро. Судьба его брата не раскрывается.
Французские СМИ сообщают, что полиция и прокуратура Ниццы не собираются закрываться от медиа — напротив, там хотят, чтобы скандал был в центре внимания у французских и мировых изданий. Поэтому практически каждый шаг Бен Йеддера, от обвинения до выплаты залога и дальнейших деталей, оперативно подсвечивается самой полицией.
Теперь Виссама тяжело назвать законопослушным гражданином, учитывая его биографию. За два месяца до обвинений в изнасиловании футболиста приговорили к условному сроку и существенному штрафу в Испании.
Причиной разбирательства стала неуплата налогов, при этом довольно забавная. Суд в Севилье (в этом городе француз играл с 2016 по 2019 год) обвинил Бен Йеддера в том, что в 2017 году он не задекларировал проценты по вкладам на сумму 1 623 евро, а также доход в 80 тысяч евро от adidas. Поэтому футболист недоплатил, отправив налоговикам на счет в общей сложности 225 тысяч евро вместо 267 тысяч.
И несмотря на то что Бен Йеддер чуть позже покрыл долг с процентами (заплатил 51 тысячу вместо 42 тысяч), суд все равно принял решение оштрафовать француза на 134 тысячи евро и назначить ему полгода условного срока. Чтобы не сесть за решетку на шесть месяцев, Бен Йеддеру нельзя два года нарушать закон — кажется, это условие он рискует не выполнить.
Ни «Монако», ни сам Бен Йеддер никак не комментировали ситуацию. Однако по поведению клуба видно, что там находятся на стороне игрока — ни отстранять на время расследования (как это бывает в АПЛ), ни штрафовать, ни тем более расторгать контракт никто не стал.
Игрок даже попал в старт на первый матч сезона с «Клермоном» (4:2) и отметился дублем. После одного из голов он отпраздновал, скрестив руки на груди и опустив голову вниз. Это чем-то напоминает знаменитый «жест Моуринью»: подобным образом Жозе во времена «Интера» протестовал против несправедливости, показывая, что его руки связаны. Вкладывал ли Бен Йеддер подобный смысл в жест — неизвестно.