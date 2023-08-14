Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:00

Мбаппе остается в «ПСЖ». Его переубедил уход Неймара и трансфер Дембеле

Килиан Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом
Артем Никулин
корреспондент
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Telegram Дзен
Спектакль окончен.

Буквально пару недель назад все мировые инсайдеры уверяли, что вечная сага Мбаппе с переездом в Испанию завершится уже в начале августа и что «Реал» держит все под контролем. Но ситуация поменялась: по данным авторитетных французских СМИ, прямо сейчас Килиан гораздо ближе к продолжению карьеры в «ПСЖ», чем к уходу из клуба.

В предыдущих сериях

Возможно, вы запутались в этой «Санта-Барбаре» и хотите освежить события. Началось все с того, что в начале лета Килиан подтвердил руководству парижан, что он намерен уйти свободным агентом летом 2024 года. Причем сезон-2023/24 француз намеревался провести именно в Париже.

Боссы «ПСЖ» оскорбились и начали выдавливать Мбаппе, чтобы тот согласился на многомиллионный трансфер. Уход форварда бесплатно был бы воспринят как оглушительный провал руководства. Килиана отстранили от предсезонного турне в Японии, а позже и вовсе отцепили от основы. Сам форвард настойчиво не хотел уходить этим летом. Вероятно, чтобы получить всевозможные бонусы по контракту, а в следующем году выбить мощные подписные от нового клуба.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» усадит Мбаппе на лавку на весь сезон? Звезда в тупике, а «Реал» все выжидает

Попутно ситуацию мониторил «Реал», но за два месяца он так и не сделал ни одного официального предложения. Мадридцы выжидали, когда «ПСЖ» официально выставит форварда на трансфер и урегулирует с ним все вопросы.

Спустя долгое время, кажется, стороны все решили: Килиан остается.

Фото AFP

Что произошло?

«ПСЖ» оставил Мбаппе вне заявки на первый матч сезона с «Лорьяном». Вопреки слухам, Килиана все-таки пустили на стадион — тот смотрел игру вместе с братом Этаном и Усманом Дембеле. Команды сыграли унылую ничью, не забив ни одного мяча (зато в лучших традициях Луиса Энрике парижане выбили 70% владения).

Вряд ли стартовый результат заставил «ПСЖ» паниковать, но уже следующим утром клуб выпустил заявление, в котором объявил о возвращении Мбаппе в состав. Этому способствовали «конструктивные и позитивные переговоры». По информации L'Equipe, президент Нассер Аль-Хелаифи выступил перед игроками на утренней тренировке, сказав: «Килиан вернулся. Он часть клуба».

Фото Global Look Press

Вероятно, пересмотру позиции игроком способствовали последние трансферные новости. Во-первых, Неймар уже одной ногой в Саудовской Аравии. L'Equipe уверяет, что Мбаппе хотел избавиться от бразильца еще прошлым летом, так как собирался стать единственной звездой команды, не разделяя статус с Месси и Неймаром. Во-вторых, в Париж привезли друзей Килиана по сборной Франции (Эрнандес, Дембеле, ходят слухи о Коло Муани). В-третьих, форварду импонирует работа с Луисом Энрике.

Килиан Мбаппе. Килиан Мбаппе: как родители влияют на его карьеру, сколько зарабатывает, чем владеет и какие клубы могут его купить

Возвращение Мбаппе выглядит последней попыткой задобрить его на продление контракта. Главная задача для руководства — не допустить ухода Килиана свободным агентом. RMC Sport пишет, что клуб готовит для игрока контракт до 2025 года с опцией ухода в «Реал» в 2024-м.

Испанские журналисты подчеркивают, что в шоке даже сам «Реал». При этом мадридцы не считают исход событий своим провалом. Формально клуб не предпринимал никаких действий по покупке игрока и не делал никаких предложений. Но все понимают, что усилиями сторонних лиц и агентов Флорентино Перес старался ускорить ситуацию. И уже третий год подряд у президента ничего не выходит.

Ждем нового развития сериала следующим летом.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
3
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россиянка Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Монреале
«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры
Депутат ГД Аксаков считает, что большинство россиян не интересует курс доллара
Шойгу доложили об эффективном применении Су-57 в зоне СВО
Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шестой сезон Головина во Франции начался с яркой победы. С новым «Монако» скучно не будет