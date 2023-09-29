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Бывший футболист «Локомотива» чуть не спрыгнул с моста. Что произошло с Бека-Бека?

Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека угрожал покончить с собой во Франции
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Футболист Алексис Бека-Бека
Алексис Бека-Бека чуть не спрыгнул с моста.
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Полузащитника уже спасли.

22-летний Алексис Бека-Бека днем 29 сентября приковал к себе внимание прессы по всему миру. К сожалению, это произошло не из-за его спортивных достижений. Игрок «Ниццы» забрался на мост Маньян и угрожает с него спрыгнуть.

На данный момент он находится примерно в 100 метрах от земли. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, жандармерия, девушка футболиста и психологи. Футбольный клуб, за который выступает бывший игрок «Локо», отменил сегодняшнюю пресс-конференцию. По данным французских СМИ, причиной такого поступка Бека-Бека могло послужить расставание с возлюбленной. Алексис уже несколько часов находится на виадуке, переговоры с ним ведут сразу несколько людей.

По последней информации, француза уже спасли экстренные службы и психологи, сейчас он находится в безопасности. По крайней мере, об этом в соцсетях пишет журналист Маттейс Пог.

Первым ужасающую новость сообщил французский журналист Экрем Конур, опубликовав соответствующий пост с фото в соцсетях. Кстати, ему сразу же прилетело от пользователей Сети в комментариях. Да так, что Экрему пришлось удалить запись. Однако информация все равно разошлась по СМИ, французские издания ведут прямые трансляции с трассы А8 в Ницце и рассуждают о причинах произошедшего. После ухода из «Локомотива» о Бека-Бека практически ничего не было слышно до этого момента. Вспомним его карьеру в России и неудачу во Франции.

Футболист Алексис Бека-Бека
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как оказался в «Локомотиве» и почему уехал

Бека-Бека считался большим талантом во Франции и несколько лет успешно выступал за «Кан». Он приехал в Россию в 2021 году благодаря Ральфу Рангнику — на 5-летний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год. Тогда железнодорожники заплатили за француза 6 миллионов евро — хавбек вошел в топ-20 самых дорогих игроков, которых когда-либо продавали из лиги 2.

Еще до переезда в Россию в прессе писали, что у Бека-Бека сложный характер. Детский тренер называл его замкнутым и неулыбчивый парнем, а еще однажды Алексиса арестовали, и ему пришлось предстать перед судом. Правда, детали той истории так и остались неизвестными.

Алексис Бека-Бека. «Локо» продает Бека-Бека за 15 миллионов евро. Стратегия Рангника работает!

В составе «Локо» Бека-Бека провел 28 игр, в которых не отметился забитыми мячами, но запомнился жесткой игрой в центре поля. На его счету восемь желтых карточек и одно удаление. Кстати, в России полузащитнику все нравилось, Москву он называл одним из самых красивых городов мира.

«Жить в России — здорово. Думаю, Москва — один из самых красивых городов мира. Когда мои родственники и знакомые спрашивают, как у меня дела в России, всегда отвечаю, что у меня все прекрасно. Я счастлив в Москве», — говорил Бека-Бека.

Алексис также подчеркивал, что не обращает особого внимания на политику и сфокусирован только на футболе.

«Готов ли я остаться в «Локо», несмотря на бан от УЕФА? Не придаю большого внимания политике, сфокусирован только на футболе. Я должен становиться только лучше, прогрессировать и усердно работать».

Футболист Алексис Бека-Бека
Фото Global Look Press

Проблемы после перехода в «Ниццу»

Однако летом 2022-го Бека-Бека все-таки покинул Россию — но за приличные деньги, без приостановки контракта. По данным портала transfermarkt, «Ницца» заплатила за полузащитника 12 миллионов евро. В том сезоне Алексис провел за французский клуб 14 игр, а в нынешнем так и не появился на футбольном поле. Видимо, это привело его к тяжелым психологическим проблемам. А недавнее расставание с девушкой только усугубило ситуацию.

Алексис Бека Бека. Тимур Лепсая: «Бека-Бека и шести миллионов не стоит. В истории его продажи много странного»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с NEWS.ru заявил, что у Бека-Бека в период его игры в России не было суицидальных мыслей.

«Алексис хороший, нормальный парень, когда мы вместе играли в составе «Локомотива», то хорошо общались, раньше суицидальных мыслей у него, по крайней мере, не было, и подобных историй тоже».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
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