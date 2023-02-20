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Франция

Сегодня, 09:30

«Головин правит игрой как Царь». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Бреста» (2:1).
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 17:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:2
Монако

Их невозможно остановить

L'Equipe, сосредоточив внимание на ярком матче «ПСЖ», включил игру монегасков в обзор нескольких событий тура. В посвященном «Монако» блоке констатируется очевидное: «Брест» не сумел прервать неблагоприятную серию в противостоянии с находящейся в хорошей форме командой из княжества. Что до гола Александра Головина, то самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало российского легионера одним из сильнейших игроков команды в этом сезоне, а гол полузащитника продлил серию «Монако» с результативными играми в лиге 1 до 34 матчей.

Портал Maxifoot тоже ограничился включением игры в Бресте в дайджест главных событий дня в европейском футболе. Как отмечает издание, «Монако» ворвался в топ-3 раньше, чем в предыдущих чемпионатах. При этом акцент сделан не только на четвертой подряд победе монегасков, но и на том, что команда из княжества, даже не особо блистая, выглядела очень солидно.

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Брест&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. Головин в порядке: россиянин снова забил, а «Монако» выиграл в пятый раз подряд

Если L'Equipe назвал первой звездой матча получившего шестерку Бен Йеддера, то сайт Homme du Match после критики Головина по итогам игры в Леверкузене не жалел комплиментов в адрес получившего 7,5 Александра. «Он правит монегасской командой как царь благодаря высокой технике и видению поля. Умеющий решать судьбу игры, он проложил путь к победе, получив точный пас от Бен Йеддера. Часто получая мяч между линиями, он раздавал передачи, которые могли бы стать голевыми, если бы не неуклюжесть нападающих», — написано в комментарии к игре россиянина.

Monaco Tribune сразу переходит к главному — продолжению победной серии красно-белых, которая названа невероятной. «Их невозможно остановить. Непобедимые в лиге 1 на протяжении девяти туров подопечные Филиппа Клемана как никогда активны в борьбе за место на подиуме», — пишет издание. В случае с голом Головина отмечено, что это уже шестой мяч нашего легионера в нынешнем чемпионате. А игроком матча назван молодой защитник Матсима, возвращенный зимой из аренды в «Лорьяне» и проведший первый полный матч.

Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин.
Фото Reuters

Голо был лучшим

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr после небольшой паузы вернул свою традиционную рубрику Les Tops, les Flops. Да так, что при привычных двух провалах (Диатта и Кайю Энрике) вывел в топы сразу четырех футболистов. Это Дисаси, Фофана, Боаду и Головин.

«Очень цельный матч. Выделялся из общего ряда высоким классом и боевитостью. Внимательные болельщики отметят его гол на 39-й минуте, а настоящие эстеты запомнят совершенный лазерный пас на Бен Сегира в первом тайме», — отмечает в своем комментарии администрация сайта.

«Голо намного выше всех в атаке, и он делает три подката, находясь повсюду на поле. Мастер-класс!» — восхитился работоспособностью российского полузащитника Don Lou.

&laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. Александр Головин. «Головин вообще не влиял на матч — кажется, он не в форме». Что говорят во Франции об игре российского полузащитника

«Голо был лучшим, это бесспорно. Но Клеман должен был заменить его раньше, потому что мы играем каждые три дня, и даже если физически он лучший, я всегда боюсь, что он пострадает от череды матчей», — дал совет тренеру не забывающий о старых травмах нашего футболиста Giovanni89.

«Мы должны давать чаще отдыхать лидерам — таким как Дисаси, Головин, Кайю Энрике, Фофана. Стараться избегать травм и выпускать молодежь», — развил тему высоких нагрузок Momoez4.

«Как обычно — Головин. «Монако» безжалостен к маленьким командам. Им нужен один шанс, чтобы забить. Это эффективность больших команд», — отметил нашего футболиста и растущий уровень красно-белых totocor88.

«Я смотрю «Монако», и Головин — сумасшедший игрок. Качество впечатляет», — выделил россиянина Szaliba.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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