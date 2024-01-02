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Головин — в сборной года во Франции! Вместе с Дембеле и Мбаппе

Головин вошел в сборную лучших футболистов лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист Александр Головин
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Лучший период в карьере?

2023 год стал прорывным для Александра Головина. 27-летний полузащитник «Монако» вдохновенно играл за клуб, став однозначно лучшим российским футболистом последних 12 месяцев — это подтвердило и голосование «Спорт-Экспресса».

Сам Головин также считает, что 2023 год — лучший в карьере: «На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде», — говорил Александр специально для «СЭ».

Александр Головин. Головин — лучший футболист России в 2023 году. Покоряет лигу 1 и проводит блестящий сезон

Теперь настало время для получения признания во Франции. Головин трижды подряд забирал награду игроку месяца в «Монако», был номинирован на такую же награду в лиге 1, а теперь французское издание L`Equipe внесло российского полузащитника в сборную 11 лучших игроков 2023 года.

Аргументация простая — Александр наконец набрал свою лучшую форму, оставив позади череду от травм. Несмотря на то, что позиция у него сейчас не самая забивная (россиянин попеременно играет левого вингера и атакующего полузащитника), за год Головин оформил 10 голов и 5 голевых передач в чемпионате.

С травмами на данный момент действительно ситуация выправилась — в минувшем году Александр пропустил из-за повреждений всего две игры, тогда как в предыдущие годы полузащитник смотрел из лазарета в среднем 5-7 матчей.

Компания у Головина в сборной 2023 года почетнейшая — помимо одноклубников Юссуфа Фофана и Кайю Энрике, французское издание также признало лучшими Ашрафа Хакими, Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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