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Приглашение Зидана и миллионы из Саудовской Аравии. Правда ли, что «Марсель» станет новым «ПСЖ»?

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Тренер Зинедин Зидан.
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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Пока же на «Велодроме» пытается зажечь Гаттузо.

В октябре 2021-го Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии купил «Ньюкасл» — до прихода богачей с Ближнего Востока «сороки» почти два десятилетия не участвовали в Лиге чемпионов и плотно засели во втором десятке АПЛ, иногда даже вылетая в чемпионшип. Новые владельцы быстро вернули клуб в ЛЧ: при этом они не скупали попсовых звезд, а аккуратно доверились местному тренеру Эдди Хау.

Вероятно, саудиты остались довольны инвестициями в «Ньюкасл» и приступили к поискам второй команды для покупки. Теперь шейхи готовят реанимацию такого же давно бестрофейного «Марселя» — единственного французского клуба, побеждавшего в Лиге чемпионов (правда, в уже далеком 1993 году). Инвесторы готовы уже в ближайшее время влить в «Олимпик» сотни миллионов евро и подписать одного из самых желанных европейских тренеров. Но все же в возможной связи провансальцев и арабов не все так однозначно.

 
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«Марсель» только что возглавил новый тренер, и игроки в восторге от его методов

В сезоне-2022/23 «Марсель» финишировал в чемпионате третьим. Летом провансальцы провалили отбор в Лигу чемпионов, а затем кисло стартовали и в лиге 1. После семи туров команда ползет на 12-м месте всего с двумя победами в активе, а групповой этап Лиги Европы начала с ничьих против «Аякса» (3:3) и «Брайтона» (2:2).

За день до матча в Амстердаме южане остались без главного тренера — триггером для увольнения Марселино оказалась встреча руководства с фанатами, которые взрывались от ярости из-за результатов и игры «Олимпика». При этом испанец возглавил «Марсель» только 23 июня и успел порулить командой на протяжении всего семи матчей. «Учитывая контекст, весь клуб крайне разочарован тем, что ему пришлось столкнуться с уходом тренера и тренерского штаба, которые пришли только 23 июня, по причинам, не связанным со спортом», — объяснялась ситуация на сайте провансальцев.

Фото AFP

После изгнания Марселино «Марсель» спас ничью с «Аяксом» (отыгрался с 0:2 и 2:3), а также уступил в важнейших матчах «ПСЖ» (0:4) и «Монако» (2:3), упустил победу над крепким «Брайтоном» Роберто Де Дзерби (2:2 с 2:0). В матче с монегасками командой управлял новый тренер — 45-летний Дженнаро Гаттузо. Итальянец сносно работал с «Миланом» и «Наполи» (выиграл Кубок Италии), но провалился в «Валенсии», откуда его уволили в январе 2023-го. После итальянец взял паузу и даже отказался от жирного предложения из Саудовской Аравии, но согласился на вызов из лиги 1.

Кажется, Гаттузо ждал не зря — «Марсель» и он идеально подходят друг другу по энергетике. Рино запомнился огнедышащим полузащитником, таким же страстным, как фанаты провансальцев, — пожалуй, самыми опасными во Франции. «Считаю, что Гаттузо — идеальный человек для этой работы. В нем много энергии и харизмы, он и сам очень желал прийти к нам. Он подходящая личность», — говорил президент «Олимпика» Пабло Лонгория.

«Не мог отказать «Марселю» — выбор был прост. Мы разговаривали с президентом несколько часов. Это единственный французский клуб, выигравший Лигу чемпионов. На данный момент у него есть проблемы, но прошлое этого клуба очень ценно. У меня тоже были сложные ситуации с болельщиками. Мы поговорили с президентом о контексте и возможных решениях. Ситуация сложная, но мы должны из нее выбраться. Мне сказали, что здесь большое давление, и это мне нравится», — рассказал сам Гаттузо после назначения.

 
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Харизматичный итальянец выглядит отличным вариантом после того, как предыдущего тренера «уволили» болельщики. Дженнаро готов работать под давлением. «Мы будем воинами до самой смерти», — выпалил Гаттузо игрокам на первой встрече.

К тому же игроки в восторге от нового тренера — их воодушевляет искренность и нацеленность Рино на борьбу. Чтобы подбодрить подопечных на тренировках, коуч лупит их кулаком в плечо, и футболисты кайфуют от такого звериного стиля. «Он требует жертв на поле: отдает нам сердце и хочет ответной реакции», — рассказал защитник Леонардо Балерди.

Ко всему прочему, «Марселю» подходят не только личностные качества итальянца, но и его тренерские навыки. Гаттузо уже принимал кризисные клубы и дважды неплохо выровнял ситуацию в «Милане» и «Наполи». Спустя всего несколько лет после работы Дженнаро оба клуба выиграли серию А — мужчина умеет охлаждать обстановку и выстраивать базу для дальнейшего прогресса — этим ему необходимо заняться и на новом месте работы.

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо.
Дженнаро Гаттузо.
Фото AFP

«Марсель» готовится вернуться в список топ-клубов?

Как пишет FranceBleuГосударственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии заинтересован в покупке «Марселя», и они хотят за одно трансферное окно вывести провансальцев на уровень с европейскими топами. Арабы планируют пригласить на пост главного тренера Зинедина Зидана — уроженца Марселя, который на тренерском уровне выиграл три Лиги чемпионов подряд с «Реалом», но нигде не работал с 2021 года. Коуча замотивировали 300 миллионами евро, которые новые боссы готовы выделить «Олимпику» на первое же трансферное окно. Зидан согласился на работу с командой при этих условиях.

«Клуб уже договорился. Сделка заключена, скоро обо всем станет известно», — заверил в прямом эфире на Twitch французский журналист Тибо Везирян. Мужчина также заявил, что сделку постараются закрыть до конца 2023 года, а нынешний владелец «Марселя» американец Фрэнк Маккорт рассчитывает получить от саудитов не менее 500 миллионов евро. Сам бизнесмен приобрел клуб в 2017-м за 50 миллионов, но истратил на трансферы около полумиллиарда.

 
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Правда, информацию журналиста опровергли его коллеги. «Источники в Саудовской Аравии и в частности в Государственном инвестиционном фонде Саудовской Аравии опровергли то, что было объявлено этим журналистом, — заявил корреспондент i24News Бастьен Борис. — Они проезжали через Дубай, и мне удалось посидеть с ними в кафе. Они заявили, что Зидан не давал согласия.

Он (Везирян) также говорил о 300 миллионах евро, которые саудовцы пообещали ему на трансферы. Мы не должны ничего исключать, но хотелось, чтобы этот журналист обнародовал свои источники. Если у него есть информация, хорошо. Но то, что он сказал, опровергли два моих источника: один из них работает в Государственном инвестиционном фонде Саудовской Аравии, а другой близок к SRJ SportsInvestments — по сути, филиалу этого инвестиционного фонда, который отвечает за развитие спорта в Саудовской Аравии».

Фото Reuters

Также информацию о продаже «Марселя» инвесторам из Саудовской Аравии разбили в France Bleu — медиа со ссылкой на собственные источники уверяет, что нынешний владелец провансальцев не заинтересован в продаже клуба. Маккорт уже семь лет руководит «Олимпиком» и проигнорировал все новости, связанные с передачей команды богачам с Ближнего Востока. Никаких комментариев по поводу будущего во главе провансальцев не давал и Зинедин Зидан.

Сейчас «Марсель» вступил в цикл с новым тренером, который способен выровнять кризисное положение и за пару сезонов подготовить основу для серьезного роста. Гаттузо отлично подходит провансальцам, а игроки кайфуют от эмоционального коуча. Очередная резкая смена тренера и сотни миллионов на новичков могут все испортить. И пока непонятно, реально ли «Марселю» так уж нужна революция из Саудовской Аравии, о которой пишут в прессе.

 
Деклан Райс, Неймар, Джуд Беллингем. Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех
 
Дженнаро Гаттузо
Зинедин Зидан
Футбол
ФК Марсель
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