«Головин — самый недооцененный игрок лиги 1». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Клермона» (2:0).

Вровень с Жоау Моутинью

«Монако» подтверждает свою хорошую форму", — констатирует в обзоре игры L'Equipe. Забавно, что хитрые розыгрыши штрафных, когда удар сначала имитируют Головин или Кайю Энрике, запутали даже самое авторитетное СМИ Франции. Поначалу в тексте российскому полузащитнику записали две голевые передачи, хотя первую со стандарта исполнил бразильский защитник. Где все точно, так это в подсчете голов Эмболо, которому ассистировал Головин. У швейцарца сейчас 12 мячей, а из семи его последних ударов пять завершились взятием ворот.

Портал Maxifoot отмечает, что «Монако» своей беспроигрышной серией оказывает давление на команды из первой тройки. Лучшим игроком воскресного матча назван получивший семерку Эмболо. Аналогично оценили игру Кайю Энрике, Марипана и Фофана.

Рейтинг Головина — 6,5, со следующим комментарием: «Атакующий полузащитник технически наслаждался игрой. Способный изменить ситуацию на ограниченном пространстве, он устранил Ожье одним движением, а затем подал на Эмболо во второй голевой атаке «Монако».

По версии Homme du Match лучшим тоже стал наигравший на семерку Эмболо. Такую же оценку получил и Головин, чья игра удостоилась следующего комментария: «Он снова развлекался на «Габриэль Монпье», отдавая точные передачи с шелковистым контролем и работой с мячом выше остальных. Очередной результативный пас для него».

Monaco Tribune назвал Головина главным героем матча и сравнил его с дирижером. «Монегасский полузащитник снова блистал, отдав решающую передачу на Эмболо в первом тайме. Благодаря голу швейцарца Александр сравнялся с Жоау Моутинью в рейтинге лучших распасовщиков «Монако» XXI века. Если бы он постепенно затухал после часовой отметки, его бы никто не осудил, так как россиянин много значил в первом тайме, влияя на результат. С Головиным в такой форме «Монако» в этом сезоне может мыслить масштабно», — отмечает издание.

Александр Головин в матче против «Клермона» (2:0). Фото Global Look Press

Когда продлите контракт Головина?

В соцсетях настроение болельщиков «Монако» было прекрасным. Фанаты уже в предвкушении матча с «ПСЖ» в следующем туре, а Головин получил массу заслуженных комплиментов.

«Великолепный экшен, с отличным отбором Минамино. Рад за него и отличную работу Головина», — восхитился второй голевой атакой phi.83.

«Головин — какой игрок! И еще один гол Эмболо. «Монако» закончит сезон на подиуме, запомните это», — добавил futtmlbsc.

«Монако», когда вы продлите контракт Головина?" - задал клубу актуальный вопрос freddic.

«Тот факт, что Головин все еще играет в «Монако», меня удивляет. Настолько он силен», — развил тему YeraY21384038.

«Головин проводит отличный сезон, и на левом фланге он чувствует себя как дома», — похвалил россиянина nufcsanjay.

«Головин — самый недооцененный игрок лиги 1. В том числе болельщиками «Монако», — резюмировал Louiscreux.

«Мы знаем талант Головина. У него были некоторые физические проблемы, но мы можем поздравить персонал «Монако» с проделанной работой», — ответил freddic.