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Сегодня, 17:30

Кофрие не остановил Головина. У российского полузащитника голевая передача, а впереди — матч с «ПСЖ» и Месси

Андрей Кузичев
Корреспондент
«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2. Александр Головин (справа).
Фото ФК «Монако»
«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2.
Фото Global Look Press
«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2.
Фото Global Look Press
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Монегаски продлили беспроигрышную серию при активном участии нашего легионера.
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 15:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:2
Монако

«Монако» после рестарта сезона неоднозначен. С одной стороны, монегасков не без оснований критикуют за проблемы в обороне и неудачную игру во вторых таймах. С другой, кроме сенсационного вылета из Кубка Франции от аутсайдера второго дивизиона «Родеза», результаты в целом положительные. Гостевые ничьи с прямыми конкурентами — «Лорьяном» и «Марселем» — стоит записать в плюс. Не говоря уже о победах в четырех других встречах.

4&nbsp;февраля. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тулуза&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. «Арсенал» провалился в матче с аутсайдером, Месси тащит «ПСЖ» без Мбаппе и Неймара, «Унион» — лидер бундеслиги

Как следствие — оптимизм перед встречей с «Клермоном», который на второй сезон в лиге 1 превратился в крайне неприятного для всех соперника. «Монако» сам на нем споткнулся в первом круге (1:1), а в последних матчах красно-синие засушили атаку крепких «Лилля» и «Нанта». «Канарейкам» за 90 минут арендованный у «Спартака» Максимилиано Кофрие и его одноклубники и вовсе не позволили нанести ни одного удара в створ. Правда, и сами игроки «Клермона» по воротам не попадали, и это был первый в истории турнира матч без ударов с тех пор, как во Франции начали подсчет данных показателей.

Возможно, исходя их увиденного в этих играх, Филипп Клеман решил удивить соперника неординарным решением. Три тура подряд в атаке «Монако» выходила связка Бен Сегир — Бен Йеддер, тогда как в воскресенье впереди с первых минут появились Минамино и Эмболо. На оценку эффективности данного тандема требовалось время, но монегаски, не откладывая дела в долгий ящик, забили быстрый гол. Головин сымитировал подачу со штрафного, уступив право на исполнение стандарта Кайю Энрике, а Марипан рикошетом от головы соперника отправил мяч в угол.

"Клермон Фут" — "Монако" — 0:2. Фото Global Look Press
«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2.
Фото Global Look Press

Так «Монако» получил возможность диктовать свои условия и ловить вынужденного раскрываться соперника на встречных атаках. Одну из них перехватом разогнал Минамино, который лишь изредка оправдывает возлагавшиеся на него после трансфера из «Ливерпуля» надежды. Но тут японец сыграл образцово и мог даже сам завершить атаку, однако замкнуть передачу легко разобравшегося с защитником Головина удалось не Минамино, а поразившему пустой угол Эмболо. Кофрие, рванув на подстраховку в направлении нашего легионера, лишь облегчил задачу форварду сборной Швейцарии.

Сути фамилия в протоколе не меняла — «Монако» на всех парах мчался к очередной победе при активном участии российского легионера. Кроме шестой в чемпионате результативной передачи, что позволяет рассчитывать на новый личный рекорд (девять ассистентских баллов в сезоне-2020/21), до перерыва Головин создал два убойных момента. В первом случае выстрелил над перекладиной из пределов штрафной, эффектным финтом убрав с дороги своего опекуна. Во втором — просчитал замысел соперника, и перехват увенчался чуть неточным ударом Фофана.

"Клермон Фут" — "Монако" — 0:2. Фото Global Look Press
«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2.
Фото Global Look Press

Третий гол точно не помешал бы, потому что после перерыва команда из княжества по уже недоброй традиции на какое-то время дала сопернику поднять голову. Хорошо, судьи не нашли криминала в действиях рискованно сыгравшего в отборе в своей штрафной Дисаси. Даже удивительно, если помнить про сложные отношения монегасков с ВАР. Зато теперь ни клуб, ни болельщики не смогут обнаружить даже намека на некий тайный заговор перед предстоящей в следующем туре встречей с «ПСЖ».

Эта команда и персонально Месси точно не простят в ситуациях, когда «Клермон» мог как минимум осложнить монегаскам жизнь. Впрочем, это будет совсем другая история. С топ-соперниками «Монако» всегда становится более мотивированным и сконцентрированным. Да и кураж никуда не денется — красно-белые, как хищник, почувствовали вкус крови и буквально дышат в спину «Лансу» и «Марселю».

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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