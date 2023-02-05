Кофрие не остановил Головина. У российского полузащитника голевая передача, а впереди — матч с «ПСЖ» и Месси

Монегаски продлили беспроигрышную серию при активном участии нашего легионера.

«Монако» после рестарта сезона неоднозначен. С одной стороны, монегасков не без оснований критикуют за проблемы в обороне и неудачную игру во вторых таймах. С другой, кроме сенсационного вылета из Кубка Франции от аутсайдера второго дивизиона «Родеза», результаты в целом положительные. Гостевые ничьи с прямыми конкурентами — «Лорьяном» и «Марселем» — стоит записать в плюс. Не говоря уже о победах в четырех других встречах.

Как следствие — оптимизм перед встречей с «Клермоном», который на второй сезон в лиге 1 превратился в крайне неприятного для всех соперника. «Монако» сам на нем споткнулся в первом круге (1:1), а в последних матчах красно-синие засушили атаку крепких «Лилля» и «Нанта». «Канарейкам» за 90 минут арендованный у «Спартака» Максимилиано Кофрие и его одноклубники и вовсе не позволили нанести ни одного удара в створ. Правда, и сами игроки «Клермона» по воротам не попадали, и это был первый в истории турнира матч без ударов с тех пор, как во Франции начали подсчет данных показателей.

Возможно, исходя их увиденного в этих играх, Филипп Клеман решил удивить соперника неординарным решением. Три тура подряд в атаке «Монако» выходила связка Бен Сегир — Бен Йеддер, тогда как в воскресенье впереди с первых минут появились Минамино и Эмболо. На оценку эффективности данного тандема требовалось время, но монегаски, не откладывая дела в долгий ящик, забили быстрый гол. Головин сымитировал подачу со штрафного, уступив право на исполнение стандарта Кайю Энрике, а Марипан рикошетом от головы соперника отправил мяч в угол.

«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2. Фото Global Look Press

Так «Монако» получил возможность диктовать свои условия и ловить вынужденного раскрываться соперника на встречных атаках. Одну из них перехватом разогнал Минамино, который лишь изредка оправдывает возлагавшиеся на него после трансфера из «Ливерпуля» надежды. Но тут японец сыграл образцово и мог даже сам завершить атаку, однако замкнуть передачу легко разобравшегося с защитником Головина удалось не Минамино, а поразившему пустой угол Эмболо. Кофрие, рванув на подстраховку в направлении нашего легионера, лишь облегчил задачу форварду сборной Швейцарии.

Сути фамилия в протоколе не меняла — «Монако» на всех парах мчался к очередной победе при активном участии российского легионера. Кроме шестой в чемпионате результативной передачи, что позволяет рассчитывать на новый личный рекорд (девять ассистентских баллов в сезоне-2020/21), до перерыва Головин создал два убойных момента. В первом случае выстрелил над перекладиной из пределов штрафной, эффектным финтом убрав с дороги своего опекуна. Во втором — просчитал замысел соперника, и перехват увенчался чуть неточным ударом Фофана.

«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2. Фото Global Look Press

Третий гол точно не помешал бы, потому что после перерыва команда из княжества по уже недоброй традиции на какое-то время дала сопернику поднять голову. Хорошо, судьи не нашли криминала в действиях рискованно сыгравшего в отборе в своей штрафной Дисаси. Даже удивительно, если помнить про сложные отношения монегасков с ВАР. Зато теперь ни клуб, ни болельщики не смогут обнаружить даже намека на некий тайный заговор перед предстоящей в следующем туре встречей с «ПСЖ».

Эта команда и персонально Месси точно не простят в ситуациях, когда «Клермон» мог как минимум осложнить монегаскам жизнь. Впрочем, это будет совсем другая история. С топ-соперниками «Монако» всегда становится более мотивированным и сконцентрированным. Да и кураж никуда не денется — красно-белые, как хищник, почувствовали вкус крови и буквально дышат в спину «Лансу» и «Марселю».