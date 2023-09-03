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Франция

Сегодня, 09:15

«Головин нашел свое вдохновение». Как во Франции отреагировали на гол россиянина «Лансу»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Виссам Бен Йеддер и Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако».
Франция. Лига 1. 4-й тур
02 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:0
Ланс

Гол успокоил его

L'Equipe выдал красноречивый заголовок: «Монако» топит «Ланс». В обзоре матча сразу отмечено главное — лучшая атака лиги 1 по итогам трех туров взяла верх над худшей обороной. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало первыми звездами матча получивших по восьмерке Александра Головина и Мохамеда Камара. А в качестве любопытного факта приведена средняя результативность монегасков, забивающих 3,25 гола за игру. Кроме того, акцент сделан на двух голах с угловых, что показало умение красно-белых использовать физические данные своих защитников.

Портал Maxifoot в своем материале настаивает, что разгром «Ланса» подтвердил — к лидерству «Монако» нужно отнестись всерьез. А в данной конкретной игре соперника очень серьезно беспокоила связка Головина и Минамино. Японец заработал за свою игру 7,5 балла, но впервые в этом сезоне он не первая звезда. По восьмерке получили Синго, Кайю Энрике и названный лучшим игроком матча Головин.

«Российский атакующий полузащитник показал очень качественную игру. Помимо зрелищной техники с продуманными движениями, плеймейкер продемонстрировал работоспособность, забив гол с первого удара после получаса игры. Он связывал игру, давая стройность действиям монегасков. На этом уровне у него не так много аналогов в лиге 1», — резюмирует Maxifoot.

По версии Get French Football news Головин получил семерку наряду с Синго, Кайю Энрике и Минамино. «В первых матчах российского плеймейкера затмил Минамино, однако здесь он оказался в центре внимания. Его деликатные действия по прорыву линий столь же привлекательны, сколь и эффективны, и они помогли «Монако» прорваться сквозь насыщенную полузащиту «Ланса», — резюмирует сайт.

Александр Головин празднует гол с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Головин забил главной сенсации прошлого сезона в лиге 1. «Монако» разгромил «Ланс» и вышел на первое место

В свою очередь Homme du Match отдал звание лучшего выполнившему два результативных корнера Кайю Энрике. Ему поставили 7,5, а Головину — семерку со следующим комментарием: «Он постепенно возвращал свой уровень прошлого сезона, и сегодняшний гол полностью освободил его. Он нашел свое вдохновение и свои комбинации с Кайю».

Monaco Tribune, восторгаясь возвращением на первое место, объективно признает, что «Ланс» сейчас совсем не похож на себя образца прошлого сезона. «Всего за несколько месяцев уверенность перешла из одного лагеря в другой», — пишет издание о метаморфозах двух команд. А при выборе лучшего предпочтение отдано открывшему счет Синго, который был хорош как у своих, так и у чужих ворот.

Александр Головин (слева) в матче против «Ланса».
Фото Global Look Press

Голо — это Голо!

В соцсетях среди болельщиков «Монако» царит полный восторг. Кто-то даже вспоминает чемпионский 2017 год, оговариваясь, что не верит в происходящее. Другие шутят, что им стало скучно смотреть матчи монегасков, но вполне устраивает, если каждый раз выигрывать 3:0. Естественно, обсуждают и яркую игру Головина.

«Сидней Гову особо отметил игру Голо. Надеюсь, его хронические недоброжелатели услышали его! Мне очень нравится Головин. Я также регулярно защищаю его, когда он становится объектом критики, которую я считаю несправедливой. Я думаю, что он может принести еще больше и быть более влиятельным в атаке, но мы также просим его много прессинговать в обороне», — написал scifo84.

«Царь забил решающий гол, который сломал хребет «Лансу». С начала сезона он много защищался, много бегал, пытался комбинировать на левом фланге с Кайю и оставлял центр Минамино, с которым, кажется, дела у него идут очень хорошо», — добавил Ralfedstroem.

Александр Головин в&nbsp;матче с &laquo;Нантом&raquo;. «Головина уложили приемом из дзюдо, и это не пенальти?» Что пишут во Франции про российского полузащитника

«Да, но Голо... это Голо! Он не может каждый раз быть на спаде. Честно говоря, без проблем займет место в лучших командах Европы. Какой талант!» — восхитился россиянином, вспомнив не самые яркие игры Александра на старте сезона, nicotoubi.

«Если бы у нас не было Вандерсона, Головина, Минамино и так далее, было бы проще определить лучшего игрока матча. А так — просто супер сложно. Слишком много вариантов», — поделился приятной головной болью Goloasm.

«Поздравляем с возвращением с другой стороны. Минамино, Головин, Бен Йеддер, Камара и Фофана делали все, что хотели», — отметил всю среднюю линию и атаку jeremy6206.

«Головин и Минамино прекрасны. Претенденты на титул, на мой взгляд», — не скрывал оптимизма t_h_o_k_a.

Александр Головин
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
1
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
4
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
5
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
6
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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Головин забил главной сенсации прошлого сезона в лиге 1. «Монако» разгромил «Ланс» и вышел на первое место