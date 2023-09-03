«Головин нашел свое вдохновение». Как во Франции отреагировали на гол россиянина «Лансу»

Сегодня, 09:15
L'Equipe выдал красноречивый заголовок: «Монако» топит «Ланс». В обзоре матча сразу отмечено главное — лучшая атака лиги 1 по итогам трех туров взяла верх над худшей обороной. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало первыми звездами матча получивших по восьмерке Александра Головина и Мохамеда Камара. А в качестве любопытного факта приведена средняя результативность монегасков, забивающих 3,25 гола за игру. Кроме того, акцент сделан на двух голах с угловых, что показало умение красно-белых использовать физические данные своих защитников.
Портал Maxifoot в своем материале настаивает, что разгром «Ланса» подтвердил — к лидерству «Монако» нужно отнестись всерьез. А в данной конкретной игре соперника очень серьезно беспокоила связка Головина и Минамино. Японец заработал за свою игру 7,5 балла, но впервые в этом сезоне он не первая звезда. По восьмерке получили Синго, Кайю Энрике и названный лучшим игроком матча Головин.
«Российский атакующий полузащитник показал очень качественную игру. Помимо зрелищной техники с продуманными движениями, плеймейкер продемонстрировал работоспособность, забив гол с первого удара после получаса игры. Он связывал игру, давая стройность действиям монегасков. На этом уровне у него не так много аналогов в лиге 1», — резюмирует Maxifoot.
По версии Get French Football news Головин получил семерку наряду с Синго, Кайю Энрике и Минамино. «В первых матчах российского плеймейкера затмил Минамино, однако здесь он оказался в центре внимания. Его деликатные действия по прорыву линий столь же привлекательны, сколь и эффективны, и они помогли «Монако» прорваться сквозь насыщенную полузащиту «Ланса», — резюмирует сайт.
В свою очередь Homme du Match отдал звание лучшего выполнившему два результативных корнера Кайю Энрике. Ему поставили 7,5, а Головину — семерку со следующим комментарием: «Он постепенно возвращал свой уровень прошлого сезона, и сегодняшний гол полностью освободил его. Он нашел свое вдохновение и свои комбинации с Кайю».
Monaco Tribune, восторгаясь возвращением на первое место, объективно признает, что «Ланс» сейчас совсем не похож на себя образца прошлого сезона. «Всего за несколько месяцев уверенность перешла из одного лагеря в другой», — пишет издание о метаморфозах двух команд. А при выборе лучшего предпочтение отдано открывшему счет Синго, который был хорош как у своих, так и у чужих ворот.
В соцсетях среди болельщиков «Монако» царит полный восторг. Кто-то даже вспоминает чемпионский 2017 год, оговариваясь, что не верит в происходящее. Другие шутят, что им стало скучно смотреть матчи монегасков, но вполне устраивает, если каждый раз выигрывать 3:0. Естественно, обсуждают и яркую игру Головина.
«Сидней Гову особо отметил игру Голо. Надеюсь, его хронические недоброжелатели услышали его! Мне очень нравится Головин. Я также регулярно защищаю его, когда он становится объектом критики, которую я считаю несправедливой. Я думаю, что он может принести еще больше и быть более влиятельным в атаке, но мы также просим его много прессинговать в обороне», — написал scifo84.
«Царь забил решающий гол, который сломал хребет «Лансу». С начала сезона он много защищался, много бегал, пытался комбинировать на левом фланге с Кайю и оставлял центр Минамино, с которым, кажется, дела у него идут очень хорошо», — добавил Ralfedstroem.
«Да, но Голо... это Голо! Он не может каждый раз быть на спаде. Честно говоря, без проблем займет место в лучших командах Европы. Какой талант!» — восхитился россиянином, вспомнив не самые яркие игры Александра на старте сезона, nicotoubi.
«Если бы у нас не было Вандерсона, Головина, Минамино и так далее, было бы проще определить лучшего игрока матча. А так — просто супер сложно. Слишком много вариантов», — поделился приятной головной болью Goloasm.
«Поздравляем с возвращением с другой стороны. Минамино, Головин, Бен Йеддер, Камара и Фофана делали все, что хотели», — отметил всю среднюю линию и атаку jeremy6206.
«Головин и Минамино прекрасны. Претенденты на титул, на мой взгляд», — не скрывал оптимизма t_h_o_k_a.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
3
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
4
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
5
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|1 : 1
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|0 : 0
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|3 : 0
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|- : -
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -