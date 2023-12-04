«Головин — это Модрич из «Монако»». Что пишут во Франции про игру российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о наших легионерах и игре «Монако» — «Монпелье» (2:0).

Он не бьет по мячу, а ласкает его

L'Equipe включил краткий обзор игры в материал о нескольких матчах тура и отмечает, что приблизившиеся к «Ницце» монегаски не могли чувствовать себя спокойно до гола Бен Йеддера. Акцент сделан на промахе игрока «Монпелье» при счете 1:0 и пенальти, который был назначен в ворота хозяев, но спустя мгновения отменен из-за небольшого офсайда. Действия «Монако» в обороне самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало лихорадочными, а лучшим игроком матча признан получивший семерку Минамино. У Александра Головина на один балл меньше.

Портал Maxifoot в этот раз отказался от детального разбора игры «Монако». Матч на «Луи II» включен лишь в дайджест главных событий воскресенья. А там приведены только сухие факты. О плохой игре в завершении не побеждающего уже пять туров «Монпелье» и успехе монегасков, которые не упустили возможность приблизиться ко второму месту.

В свою очередь сайт Get French Football News отметил отсутствие в составе «Монако» заболевшего Фофана. Лучший игрок воскресного матча — получивший восьмерку защитник Синго. Головин удостоился семерки и следующего комментария: «Хюттер назвал российского плеймейкера одним из лучших игроков лиги 1, и тот еще раз показал почему. Он отлично взаимодействовал с одноклубниками на ограниченном пространстве и почти забил гол. Сначала ему помешал спасительный бросок Лекома, а затем штанга».

Александр Головин (справа) в матче против «Монпелье» (2:0). Фото Global Look Press

По версии Homme do Match Головин — лучший с оценкой 7,5 и следующим комментарием: «Какой классный игрок! Когда он отдает пас, то не бьет по мячу, а ласкает его, как в случае с первым голом, когда уничтожил двух соперников своими финтами. Он раздал множество передач, которые могли стать решающими, в том числе пас на Аклиуша на 35-й минуте. Помимо паса, у него хороший удар, который мог бы достичь цели, если бы не штанга и сейв Лекома».

В свою очередь Monaco Tribune отмечает значимость результата с точки зрения сокращения отставания от «Ниццы» и снижения давления со стороны преследующего тройку лидеров «Лилля». Издание в своем кратком обзоре игры отмечает игру Головина, но звание первой звезды отдано Синго, который назван лидером обороны монегасков.

Пожизненный контракт Царю Головину

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops был необычайно щедр, раздавая звания героев. Обычно их двое, а сейчас — сразу четверо. Это Синго, Якобс, Бен Йеддер и признанный первой звездой Головин.

«Новое яркое выступление россиянина, который в очередной раз очаровал стадион «Луи II» и излучал непредсказуемую игру высокого класса. Единственный по-настоящему точный созидатель в первом тайме, он умело менял позиции, сбалансированно чередуя действия в центре и на фланге, а также отрабатывал в защите. Его второй тайм еще более впечатляющий, чем первый. Большой и ключевой игрок. Победа принадлежит ему!» — комментирует свой выбор администрация портала.

«Очень хороший анализ. Головин оставляет свой след», — согласился с выбором Iclo38.

В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако», несмотря на недовольство качеством игры команды и опасения за предстоящую встречу с системным «Ренном», российским легионером восторгаются.

Александр Головин в матче против «Монпелье» (2:0). Фото Global Look Press

«Еще одна отличная игра от Головина. Лучший игрок «Монако» и один из лучших в лиге 1. Футбол и качество гарантированы. Сегодня он, как обычно, создал много опасных моментов и приложил много усилий в обороне, уменьшив проблемы команды», — написал MundоMonaco.

«Какая игра от Головина! Но не забываем Синго и Закарию», — выделил тройку лучших Salomooo91.

«Маленькая победа. Головин наш лучший игрок! Без него этот сезон был бы совсем другим», — отметил влияние россиянина на игру «Монако» Haitian_Man509.

«Пожизненный контракт с «Монако» для Царя Головина!» — не скрывал эмоций Davidessinateur.

«Головин — это Модрич из «Монако», — нашел яркое сравнение Heat_McCauley.