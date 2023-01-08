«Очень разочарован отношением Головина». Что пишут во Франции про промах российского полузащитника с пенальти

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Родеза» (2:2, пенальти — 4:5).

Матчбол в облака

L'Equipe в обзоре одного из самых сенсационных матчей 1/32 финала кубкового турнира констатирует, что 17-я команда Лиги 2 произвела фурор на стадионе «Луи II». Хотя самое авторитетное спортивное СМИ Франции признает, что в стартовом составе «Монако» единственным представителем основной обоймы был вице-чемпион мира Дисаси. «Головин отправил матчбол в облака», — описывает промах российского полузащитника в серии пенальти L'Equipe.

Портал Maxifoot включил субботнюю игру монегасков лишь в дайджест главных событий дня наряду с еще более шокирующим вылетом из турнира соседей из «Ниццы» от клуба из третьего дивизиона. «Собираясь идти до конца, «Монако» завершил свой путь на «Родезе». Головин и Магасса смазали два последних удара. Вылет, который наделает много шума в княжестве», — констатирует издание.

В свою очередь сайт Get French Football News начал свой сугубо информационный обзор с очевидного, назвав победу гостей шоком для «Монако». Как отмечено в материале, монегаски были наказаны за то, что не довели до завершения имевшиеся полумоменты при счете 2:1. А промах Головина назван драматичной вспышкой.

Как будто виноват Головин

На сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr и в соцсетях царит уныние. После двух побед в лиге 1 кубковая осечка стала шоком, и некоторые бросаются в крайности.

«Следующий шаг — вылет в Лиге Европы. Мы никогда не добьемся успеха с этой командой, мы все это знаем. Она не работает, она недостаточно постоянна, ей не хватает руководства и у нее нет души», — написал asmfc77.

«Ужасно. Позорно Прискорбно. Мне противно ждать еще один сезон без трофеев, на которые можно надеяться», — поддержал общие настроения JamesyOne.

«У нас по-прежнему будет трофей за самый крупный трансфер, поскольку это единственное, что интересует наше руководство», — с горькой иронией отметил The Brain.

То есть, основной акцент — на глобальных проблемах, а не на персоналиях. По традиции фанаты ругают всех — от главного тренера и менеджмента до руководства клуба.

«Они на это способны. Есть продажи, которые начались с Бадиашиля. К следующему лету все должны исчезнуть: Кайю, Дисаси, Бен Йеддер, Головин, Фофана», — грустит FranckSlvdr.

К игрокам претензий мало. И в целом они банальны, вроде поста болельщика с ником jordirc81, который написал: «Вы клоуны! Головину нужно научиться бить пенальти!».

Александр Головин. Фото Global Look Press

«Очень разочарован отношением Головина, который должен был забивать пенальти», — добавил ONVASG.

«Как будто это Головин виноват», — с ироничными смайликами ответил matt_chaleuil.

«Головин сейчас наш лучший игрок, и с ним может случиться нереализованный пенальти», — поддержал российского легионера bapteam.

«Так пенальти не исполняют, Головин. Обидно. Единственным положительным моментом является то, что это освобождает календарь, и, вероятно, взорвет Клемана», — пытался найти позитив gb7904.

«Обидно за Головина. Стоило ему поставить удар, и он отправляет мяч мимо. Ужасно для игрока такого качества», — подвел итог ArxTarpeiaASM.