«Головин и Бен Сегир — дуэт, который причинит сопернику боль». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Осера» (3:2).

Изменил все

L'Equipe в своем обзоре, естественно, восторгается дублем дебютанта лиги 1 Бен Сегира, назвав игру 17-летнего воспитанника академии «Монако» пламенной. Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, в первом тайме монегаски выглядели грустно, однако выход на замену Головина, Фофана и удостоившегося восьмерки Бен Сегира «сделал лицо команды более привлекательным».

Портал Maxifoot отказался от отдельного обзора игры «Монако» с одним из претендентов на вылет, включив игру в топ главных событий дня. В кратком комментарии победа команды из княжества названа непростой, а событием матча назван дубль Бен Сегира. Издание отмечает результативную передачу Головина и пишет, что не может дождаться следующей игры монегасского вундеркинда.

А сайт Get French Football News, исходя из сценария игры, вопреки французской традиции выставил оценки отыгравшим по тайму джокерам. Бен Сегир, которого сравнили с бриллиантом, удостоился титула игрока дня и 8 баллов. Игру Головина оценили шестеркой. По рейтингу в составе «Монако» российский легионер стал вторым, а у остальных красно-белых нет оценок выше пятерки.

Сайт Homme du Match сделал исключение только для одного вышедшего на замену футболиста, и, как и другие издания, оценил игру Бен Сегира на восемь баллов. Головин остался без оценки, однако в комментарии отмечено, что он «изменил все, ускорив игру и сделав четвертую в сезоне голевую передачу».

Нет Головина — нет футбола

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops, раскритиковав Минамино и Матазо, назвал двумя звездами Бен Сегира и Головина. «С Бен Сегиром изменил ход матча и доказал, что необходим «Монако», когда он на таком уровне», — отмечено в комментарии к игре российского легионера.

Между тем по ходу первого тайма, который «Монако», мягко говоря, не удался, болельщики буквально требовали выпустить на поле Головина.

«Пригласите Головина, чтобы начать играть», — написал ElonMuskChoupo.

«Нет Головина на поле, и вдруг «Монако» — это дерьмо. Кто бы мог подумать», — грустно иронизировал CANNONBALLRUN.

«Нам не хватает настоящего творца. Будем надеяться на скорый выход Головина», — выразил надежду kevarbo67.

«Головина отправили на скамейку... Парень лучший с начала сезона, месяц не играл, но [в клубе] настаивают на призрачном Минамино...», — недоумевал Leszamis.

«Хороший камбэк. Особенно от Головина и Бен Сегира», — написал уже после финального свистка glen.

«Головин и Бен Сегир — дуэт, который причинит сопернику боль», — восхитился героями вечера The Brain, и эта тема получила развитие.

«Головин и Бен Сегир — это другой уровень», — отметил DecretBaptiste.

«Мы все еще полагаемся на индивидуальность, и это позор. Когда Головин не играет, играть некому. Мы видели это в первом тайме. Положительный момент — Бен Сегир. Отрицательный момент — он спасает Клемана», — заметил Remi17A.

«Бен Сегир сегодня спас нас, но я должен сказать, что Камара и Матазо не очень хороши. Полузащита почти не влияла на игру. Желсон Мартинш и Минамино могли сыграть лучше. Но Головин, конечно, Бог. Как только он выходит, он оказывает положительное воздействие», — резюмировал sasnakapak.

«Знаете поговорку: «Нет Головина = нет футбола». «Монако» явно один с ним и другой без него. И рядом с ним нужен такой игрок, как Бен Сегир. Филипп Клеман, у тебя в руках золото», — констатировал Mada_ASM.