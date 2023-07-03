Андрей Тихонов проведет автограф-сессию в «Пари Пабе» в день матча «Црвена Звезда» — «Зенит»

Легендарный футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов 4 июля пообщается с болельщиками и раздаст автографы в «Пари Пабе» на Большой Лубянке. Начало мероприятия запланировано на 18.00 по московскому времени.

В этот день «Зенит» из Санкт-Петербурга и белградская «Црвена Звезда» — дружеский для московского «Спартака» клуб — сыграют во втором матче Кубка PARI Премьер. Матч начнется в 19.30 мск.

Забронировать место на мероприятии можно по телефону +7 (495) 624-36-36. Каждый, кто в этот вечер посетит «Пари Паб» в атрибутике «Спартака», получит скидку в размере 10%.

Кубок PARI Премьер пройдет с 1 по 15 июля. Всего за это время на петербургских стадионах «Газпром Арена» и «Смена» состоятся шесть матчей. Помимо «Зенита» и «Црвены Звезды» в них примут участие азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче».

Расписание турнира

4 июля. 19:30. «Црвена Звезда» — «Зенит» («Газпром Арена»)

8 июля. 19:30. «Нефтчи» — «Црвена Звезда» («Смена»)

9 июля. 19:30. «Зенит» — «Фенербахче» («Газпром Арена»)

12 июля. 19:30. «Фенербахче» — «Црвена Звезда» («Смена»)

15 июля. 14:00. «Нефтчи» — «Фенербахче» («Смена»)