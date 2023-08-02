2 августа в Лас-Вегасе (США) «Барселона» сыграет с «Миланом» в матче предсезонного турнира Soccer Champions Tour.

Встреча пройдет на стадионе «Эллиджент Стэдиум» в Чески Рай, начало — в 06.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Барселона» — «Милан» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В последний раз «Барселона» и «Милан» играли между собой 5 августа 2018 года. Тогда итальянский клуб победил каталонцев со счетом 1:0 в матче международного кубка чемпионов. Единственный гол забил Андре Силва.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном