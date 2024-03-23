Федерация футбола Парагвая о теракте в Подмосковье: «Мы глубоко сожалеем о событиях»

23 марта, 11:01
Федерация футбола Парагвая выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
«Мы глубоко сожалеем о событиях. Исполнительный совет ассоциации активно работает над обеспечением безопасного возвращения сборной Парагвая в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении Федерации.
В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.
В субботу, 23 марта, стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен.