Федерация футбола Парагвая о теракте в Подмосковье: «Мы глубоко сожалеем о событиях»

Федерация футбола Парагвая выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

«Мы глубоко сожалеем о событиях. Исполнительный совет ассоциации активно работает над обеспечением безопасного возвращения сборной Парагвая в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении Федерации.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

В субботу, 23 марта, стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен.