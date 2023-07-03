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Сегодня, 09:57

Игрок «Нефтчи» Салданья: «Только хорошие слова могу сказать о русских»

Алина Савинова
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Форвард «Нефтчи» Матеус Салданья рассказал о первом впечатлении от России, куда азербайджанская команда приехала для участия в предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер.

«Когда сказали, что поедем играть в турнире в Россию, о политике вообще не думал, потому что не хочу смешивать ее со спортом. К поезде в Россию отнесся позитивно. Первое впечатление — люди гостеприимно нас приняли. Только хорошие слова могу сказать о русских», — цитирует Салданью Sport24.

1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче «Кубка PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге. В этой встрече Салданья отметился забитым голом.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-igrok-neftchi-tolko-khoroshiye-slova-mogu-skazat-o-russkikh-ne-smeshivayu-politiku-so-sportom
Футбол
ФК Нефтчи
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