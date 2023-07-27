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Сегодня, 12:25

«Интер» — «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «Интер» — «Аль-Наср» начнется в 13.20 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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27 июля, в четверг, в Осаке (Япония) «Интер» сыграет против «Аль-Насра» в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Янмар Нагаи», начало — в 13.20 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Интер» — «Аль-Наср» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

За «Аль-Наср» выступает нападающий Криштиану Роналду. Ранее португальский футболист играл за «Ювентус» с июля 2018-го по август 2021 года.

25 июля «Аль-Наср» сыграл вничью с «ПСЖ» (0:0) в товарищеском матче в Японии. 38-летний Роналду вышел с первых минут, но был заменен на 66-й минуте встречи.

Саудовская Про лига-2023/24 начнется 11 августа 2023-го и завершится 27 мая 2024 года. Чемпионат Италии по футболу сезона-2023/24 стартует 19 августа.

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Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер (Интернационале)
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