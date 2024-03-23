Каррера поддержал решение «Спартака» отменить товарищеский матч с «Нефтчи»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение об отмене товарищеского матча между красно-белыми и «Нефтчи».

«Спартак» принял правильное решение отменить товарищеский матч в связи с трагическим событием в России. Безусловно, я поддерживаю это решение», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

23 марта «Спартак» объявил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи» из-за теракта в Московской области.

22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По последним данным СК, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.