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Сегодня, 07:38

Мюллер: «Не стоит переоценивать победу над Францией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Мюллер.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал победу над Францией (2:1) в товарищеском матче.

«Знали, что нам придется много бегать. Франция — команда, создающая впечатление, что с ней можно играть, они иногда отдают мяч сопернику намеренно. Наш быстрый гол пошел нам на пользу. Мы знали, что нам предстоит многое сделать. Эта негативная серия далась нам нелегко, расставание в конце недели с Ханси Фликом было сумасшедшим. Мы также должны поздравить Руди Феллера, Ханнеса Вольфа и Сандро Вагнера. Мы были вознаграждены в нужное время. Приятно, когда побеждаешь Францию. Но не стоит переоценивать этот матч, впереди у нас еще долгий путь. Это был небольшой момент эмоционального освобождения», — цитирует L'Equipe Мюллера.

Сборная Германии прервала свою безвыигрышную серию. Команда не могла победить на протяжении пяти матчей подряд.

Футболисты сборной Германии. Германия обыграла Францию в первом матче после увольнения Флика
Томас Мюллер
Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
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