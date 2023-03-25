Сегодня, 16:49
«Пари НН» обыграл дзержинский «Химик» в товарищеском матче — 5:0.
Голами в составе победителей отметились Вячеслав Кротов, Даниил Корнюшин, Владислав Яковлев, Илья Берковский и Эдгар Севикян.
Команды играли 4 тайма по 30 минут.
Товарищеский матч
«Пари Нижний Новгород» — «Химик Дз» — 5:0 (2:0)
Голы: Кротов, 15 (1:0). Корнюшин, 16 (2:0). Яковлев, 61 (3:0). Берковский, 72 (4:0). Севикян, 90+24 (5:0).
«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Гоцук, Каккоев, Корнюшин, Александров, Стоцкий, Калинский, Шарипов, Кротов, Михайлов, Сулейманов.
25 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».