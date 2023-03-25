0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 16:49

«Пари НН» обыграл дзержинский «Химик» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Пари НН» обыграл дзержинский «Химик» в товарищеском матче — 5:0.

Голами в составе победителей отметились Вячеслав Кротов, Даниил Корнюшин, Владислав Яковлев, Илья Берковский и Эдгар Севикян.

Команды играли 4 тайма по 30 минут.

Товарищеский матч

«Пари Нижний Новгород» — «Химик Дз» — 5:0 (2:0)

Голы: Кротов, 15 (1:0). Корнюшин, 16 (2:0). Яковлев, 61 (3:0). Берковский, 72 (4:0). Севикян, 90+24 (5:0).

«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Гоцук, Каккоев, Корнюшин, Александров, Стоцкий, Калинский, Шарипов, Кротов, Михайлов, Сулейманов.

25 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химик (Дзержинск)
0
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с 2DROTS

2Drots ведет в счете после первого тайма матча с ЦСКА