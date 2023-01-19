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Сегодня, 22:09

«ПСЖ» в меньшинстве обыграл сборную звезд Эр-Рияда с Роналду в составе

Мария Гусева
Сборная Эр-Риярда — «ПСЖ» — 4:5.
Фото AFP
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«ПСЖ» переиграл сборную звезд Эр-Рияда в товарищеском матче — 5:4. Встреча прошла на стадионе Короля Фахда в Рияде (Саудовская Аравия).

На 3-й минуте встречи аргентинский нападающий парижан Лионель Месси открыл счет. Через полчаса «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти.

На 39-й минуте «ПСЖ» остался в меньшинстве, так как Хуан Бернат получил красную карточку, но это не помешало команде выйти вперед — голом отметился защитник Маркиньюс. Перед свистком на перерыв Роналду оформил дубль и сравнял счет.

В начале второй половины встречи гол забил защитник «ПСЖ» Серхио Рамос. Однако почти сразу защитник «Аль-Хиляля» и сборной Кореи Хен-Сун Чжан сравнял счет. Затем пенальти реализовал форвард парижан Кильян Мбаппе, а вышедший ему на замену Уго Экитике забил с игры. В концовке встречи хозяевам удалось сократить отставание в счете до минимального — гол на счету бразильского хавбека Андерсона Талиски.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

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2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
ФК Аль-Хиляль
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
4
0
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