«ПСЖ» в меньшинстве обыграл сборную звезд Эр-Рияда с Роналду в составе

Сегодня, 22:09
«ПСЖ» переиграл сборную звезд Эр-Рияда в товарищеском матче — 5:4. Встреча прошла на стадионе Короля Фахда в Рияде (Саудовская Аравия).
На 3-й минуте встречи аргентинский нападающий парижан Лионель Месси открыл счет. Через полчаса «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти.
На 39-й минуте «ПСЖ» остался в меньшинстве, так как Хуан Бернат получил красную карточку, но это не помешало команде выйти вперед — голом отметился защитник Маркиньюс. Перед свистком на перерыв Роналду оформил дубль и сравнял счет.
В начале второй половины встречи гол забил защитник «ПСЖ» Серхио Рамос. Однако почти сразу защитник «Аль-Хиляля» и сборной Кореи Хен-Сун Чжан сравнял счет. Затем пенальти реализовал форвард парижан Кильян Мбаппе, а вышедший ему на замену Уго Экитике забил с игры. В концовке встречи хозяевам удалось сократить отставание в счете до минимального — гол на счету бразильского хавбека Андерсона Талиски.
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