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Сегодня, 15:32

В Киргизии рассказали, когда может пройти вторая игра с Россией

Кыргызский футбольный союз: «Игра с Россией может пройти в марте»

Вторая игра между сборными России и Киргизии может пройти в феврале-марте 2023 года. 24 сентября в Бишкеке россияне победили со счетом 2:1.

«Игра планируется на следующий год, и все будет зависеть от графика тренеров, — приводит «РБ Спорт» заявление Кыргызского футбольного союза. — Пока есть устная договоренность, матч планируется провести в Москве, по датам — где-то конец февраля, март. Но все еще предстоит уточнять. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет — скорее всего, после Нового года».

Первое официальное окно для проведения международных матчей в следующем году будет открыто с 20 по 28 марта.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сборная Киргизии по футболу
Сборная России по футболу
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