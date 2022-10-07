В Киргизии рассказали, когда может пройти вторая игра с Россией

Вторая игра между сборными России и Киргизии может пройти в феврале-марте 2023 года. 24 сентября в Бишкеке россияне победили со счетом 2:1.

«Игра планируется на следующий год, и все будет зависеть от графика тренеров, — приводит «РБ Спорт» заявление Кыргызского футбольного союза. — Пока есть устная договоренность, матч планируется провести в Москве, по датам — где-то конец февраля, март. Но все еще предстоит уточнять. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет — скорее всего, после Нового года».

Первое официальное окно для проведения международных матчей в следующем году будет открыто с 20 по 28 марта.