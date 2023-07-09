Вратарю «Нефтчи» может потребоваться операция после матча с «Црвеной Звездой»

Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии здоровья голкипера команды Эмиля Балаева, получившего повреждение в матче против «Црвены Звезды».

«Сегодня он пройдет МРТ, потом мы получим точную информацию о его повреждении. Наш доктор сказал, что Балаеву, возможно, потребуется операция», — сказал Аллахвердиев «СЭ».

Голкипера «Нефтчи» унесли на носилках в концовке матча «Кубка PARI Премьер» против сербской «Црвены Звезды» (0:4). Вратарь азербайджанской команды оступился в своей штрафной и получил повреждение.