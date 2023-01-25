«Зенит» разгромил «Аль-Бидду» в товарищеском матче. Сергеев оформил хет-трик

Сегодня, 19:26
«Зенит» одержал разгромную победу над «Аль-Биддой» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ — 9:0.
В составе питерской команды отметились полузащитник Густаво Мантуан, защитник Илья Кирш, хавбек Андрей Мостовой, полузащитник Зелимхан Бакаев, хавбек Александр Ерохин и защитник Вячеслав Караваев. Также хет-триком отметился нападающий Иван Сергеев.
Следующим соперником «Зенита» станет «Урал». Матч пройдет 6 февраля.
Питерская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.