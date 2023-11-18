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Сегодня, 20:00

Личка на поле, месть за ЦСКА, 22 тысячи на трибунах: «Динамо» обыграло 2DROTS

«Динамо» обыграло 2DROTS в товарищеском матче
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
«Динамо» обыграло «2DROTS» — 2:1.
Фото ФК «Динамо»
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Клуб РПЛ победил самую сильную медиакоманду — 2:1.

Товарищеский матч
«Динамо» — 2DROTS — 2:1 (1:1)
Голы: Фернандес, 24 (1:0). Манаев, 45+1 (1:1). Зайдензаль, 59 (2:1)

В удивительное время живем — товарищеский футбольный матч профессионалов против любителей собирает 22 тысячи зрителей. Когда пришедшая в Москву зима с температурой -5 уговаривала остаться дома. Но нет, на «ВТБ Арене» был фактически аншлаг. Фантастика!

Для бело-голубых это домашний рекорд года, да и вообще на матчах РПЛ такая посещаемость — большая редкость. Что там говорить, если даже старейшее дерби «Спартак» — «Динамо» при куда более теплой погоде в сентябре собрало всего 19 тысяч. А здесь неофициальная встреча против какой-то (как говорят многие любители футбола) медийной команды — 2DROTS. Да еще и билеты не раздавались, а продавались.

Впрочем, мы уже потихоньку начинаем привыкать, что самое главное — работа с аудиторией, умение сделать шоу и праздник. «Динамо» в этом плане старается не упускать лидирующих позиций. В прошлом году клуб уже собирал 15 тысяч на встречу с медийным «Амкалом», когда Овечкин провел шикарный силовой прием и забил гол из «своего офиса». Затем на ЦСКА с 2DROTS пришли 15,5 тысячи зрителей, но бело-голубые вновь задрали планку.

Для этого надо было, конечно, постараться.

1) Организовать развлекательную программу с приглашением топового исполнителя.

2) Устроить небольшой треш-ток. Скажем, Ойеволе — помощник Лички — заявил, что в медиафутболе «одни пенсионеры» и «дворовый футбол интереснее». А Тюкавин и звезда 2DROTS Гаучо провели борьбу взглядов, словно на взвешивании боксерского поединка.
3) Добавить немного перца неожиданными ходами с составом. Команды с капитанскими повязками вывели на поле тренеры — Марцел Личка и Дмитрий Кузнецов, чемпион СССР-1991. Они сыграли по 8 минут. На замены у «Динамо» выходили Владимир Рыков и Герман Попков — основатель «Амкала».

Понятно, что аншлаг легче собрать без Fan ID. В итоге пришли активные фанаты бело-голубых, создав отличную атмосферу. Это ядерная аудитория, которая важна клубу, но и новых болельщиков находить, конечно, необходимо, для чего «Динамо» активно заходит на поле медиафутбола, вербуя поклонников клуба.

При этом шоу и работа с болельщиками не должны затмевать сам футбол. Через неделю у «Динамо» важнейшее дерби с ЦСКА в РПЛ, и товарищеский матч — этап подготовки. Ранее клубы в паузы на сборные встречались с командами второго дивизиона, а 2DROTS, судя по выступлениям в Кубке, не ниже уровнем. Там подопечные Кузнецова обыграли представителей ФНЛ-2 «Муром» и «Динамо» (Киров), уступив только «Химкам» из первой лиги.

Даниэл Карвалью в&nbsp;матче с&nbsp;2Drots. Возвращение Даниэла Карвалью и сенсационная победа любителей. Как прошел матч ЦСКА — 2DROTS

Показатель серьезного подхода — перед встречей с командой Лички медиаклуб провел сбор (!) в Турции. Еще один маленький штрих — у 2DROTS был положительный баланс с клубами РПЛ. Весной они со счетом 2:1 обыграли ЦСКА, в составе которого выступали Мойзес, Гайич, Зделар, Мухин, Кучаев, Чалов, Заболотный.

«Динамо» выставило все основные силы в условиях отсутствия семи сборников (Дасы, Бальбуэны, Бессмертного, Чавеса, Гагнидзе, Карраскаля и Чупаева) и проблем со здоровьем еще у семерых (Скопинцева, Майсторовича, Кутицкого, Макарова, Нгамале, Грулева и Смолова).

Не было многих, но на поле вышли Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Лаксальт, Фомин, Бителло, Лесовой, Тюкавин, а во втором тайме Гладышев. То есть лидеров хватало, однако медиакоманда доказала свою силу — в первом тайме много шансов создать у своих ворот не позволила, пропустила только от Фернандеса после навеса Бителло, а перед самым перерывом Гаучо и Манна подстерегли ошибку Фомина — 1:1.

Во втором тайме клуб РПЛ все же дожал медиакоманду — Зайдензалю из «Динамо-2» удался удар из-за штрафной — 2:1. Месть за ЦСКА состоялась. Но бело-голубым точно не было легко, об избиении младенцев не шло речи.

На закуску зрителям еще предложили серию из пенальти и буллитов, в которой бело-голубые также оказались сильнее.

Уровень медиафутбола прилично растет. А «Динамо» убило сразу двух зайцев: провело товарищеский матч в условиях ажиотажа и максимальной поддержки трибун, а также постаралось перетянуть на свою сторону новую аудиторию.

Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
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