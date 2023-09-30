Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 10:17

Тухель верит в победу «Баварии» в матче с «Лейпцигом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал об ожиданиях от матча с «Лейпцигом» в 6-м туре бундеслиги.

«Мы прекрасно помним недавние болезненные поражения от этой команды. Думаю, в обоих случаях мы выступили не на своем уровне. В этот раз у нас будут все шансы добыть три очка, если мы покажем свою игру», — цитирует Kicker Тухеля.

Матч «Баварии» с «Лейпцигом» состоится сегодня, 30 сентября. Подопечные Тухеля с 13 очками идет на втором месте турнирной таблицы бундеслиги. «Лейпциг» (12) на пятой строчке.

ФК Бавария
ФК Лейпциг
Томас Тухель
2
0
Читайте также
Российских спортсменов допустили к Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе
«Авангард» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:6
Пасечник рассказал о российской программе развития ЛНР
Группировка «Восток» поразила семь пунктов дислокации бригад ВСУ
Бывший премьер-министр Словакии раскритиковал поставки оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве обыграла «Хоффенхайм» и поднялась на первое место в бундеслиге