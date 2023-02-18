0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:37

Нюбель: «Было понятно, что «Бавария» подпишет нового вратаря»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», поделился мнением о конкуренции с Мануэлем Нойером и Яном Зоммером.

«Было понятно, что «Бавария» подпишет нового вратаря. За такой клуб всегда будут играть лучшие голкиперы, поэтому трансфер Зоммера вполне ожидаем. Готов ли я к конкуренции? Пока не могу ответить, ведь все мои мысли сосредоточены на «Монако», — цитирует Нюбеля Sport1.

В текущем сезоне чемпионата Франции 26-летний голкипер поучаствовал в 23 матчах, в которых пропустил 30 мячей.

Срок арендного договора между клубами рассчитан до конца нынешнего сезона.

Мануэль Нойер
Янн Зоммер
ФК Бавария
ФК Монако
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бундеслига: «Боруссия» М — «Бавария», «Боруссия» Д — «Герта» и другие матчи 21-го тура

Томас Мюллер сравнялся с Оливером Каном по числу матчей в бундеслиге за «Баварию»