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Сегодня, 10:36

«Айнтрахт» подпишет 19-летнего американского полузащитника Ааронсона

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Айнтрахт» подпишет полузащитника «Филадельфии» Пакстена Ааронсона, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Немецкий клуб заплатит за 19-летнего американца около 4 миллионов евро без учетов бонусов. Футболист подпишет контракт с командой из Франкфурта контракт на 5 лет.

В нынешнем розыгрыше американской лиги МЛС Ааронсон принял участие в 23 матчах «Филадельфии», провел на поле в сумме 413 минут и забил 1 гол. Также на его счету 5 мячей и 4 голевых передачи в 10 играх за молодежную команду «Филадельфии».

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