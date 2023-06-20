Маттеус — о защитнике «Баварии»: «Я бы немедленно продал Эрнандеса»

Бывший сборной Германии Лотар Маттеус считает, что «Бавария» должна продать защитника Люку Эрнандеса.

«Я бы немедленно продал Люку Эрнандеса. Очевидно, что от признательности клубу у него ничего не осталось. Соотношение цены и качества отрицательное, если смотреть на его карьеру в целом. Он всегда демонстрировал настрой на поле. Но он также несколько раз получал травмы, из-за которых выбывал на долгие месяцы, и мог бы помнить об этом, дольше оставаясь верным клубу. Он, очевидно, этого не помнит, так что я бы повесил на него ценник — и бон вояж», — написал экс-игрок «Баварии» в своей колонке на Sky Sport.

Ранее информировалось, что Эрнандес сообщил руководству мюнхенцев, что хочет покинуть клуб этим летом. К нему проявляет интерес «ПСЖ».

27-летний француз выступает за «Баварию» с 2019 года, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.