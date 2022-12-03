«Бавария» не будет покупать Гакпо у ПСВ

Мюнхенская «Бавария» не планирует покупать у ПСВ нападающего Коди Гакпо, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По данным источника, немецкий клуб не вдет переговоров ни с Гакпо, ни с его агентами. «Бавария» не заинтересова в покупке форварда другого профиля. Ранее «Бавария» также отказалась от услуг форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.

В этом сезоне Гакпо забил 9 голов и отдал 12 результативных раса за ПСВ.